婴幼儿配方乳粉有望超六成自给
国家发展改革委3日称，我国将大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。
根据国家发改委等7部门近日联合印发的《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》明确，要实施“品质提升行动”，坚持最严格的监管制度，健全全行业、全链条产品质量安全管理体系，实行从源头到消费的全过程监管；实施“产业升级行动”，加快提升国产婴幼儿配方乳粉产品科技含量，降低生产成本，推进企业转型升级，全面提升国产婴幼儿配方乳粉的市场竞争力；实施“品牌培育行动”，客观反映国产婴幼儿配方乳粉在保障质量安全、提升产品品质方面的进展成效，不断提高国产产品的整体美誉度。（据新华社 记者安蓓）
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