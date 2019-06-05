垃圾分好类庭院更美丽

“废电池要装好”“塑料瓶和纸板可以回收”“菜叶可以直接填埋进地里”……初夏的缙云山脚，阳光火辣，重庆北碚区寻找“最美阳台”“最美庭院”行动在这里启动。当地妇联以这一行动为载体，打造“志愿者+示范户”模式，将垃圾分类知识带进村社，带动村民践行垃圾分类处理，让庭院更加干净美丽。

北碚区静观镇共有17个村级单位，北碚区妇联在静观镇每个村（社）都选取了一个示范户，向每一个示范户派驻2名大学生志愿者，专业方向为园艺学和文学，既能从技术层面指导示范户做好垃圾分类处理和庭院打造，也能从人文角度赋予庭院更多美的内涵。

“开展寻找‘最美阳台’‘最美庭院’行动的一个重要内容，就是向广大村民宣传垃圾分类知识。”北碚区妇联主席潘红说，近日，习近平总书记对垃圾分类作出重要指示，区妇联将加强进村宣讲力度，利用志愿者传播专业知识，指导村民做好垃圾分类处理，以示范户带动更多村民共建美丽家园。

在北碚城区，家庭里的垃圾分类处理氛围也在逐步形成。市民殷普莲是一名幼儿教育工作者，在日常教学过程中，她会教导孩子们如何进行垃圾分类。“在家里，我首先会教孩子认识垃圾，用不同颜色来帮助孩子区分不同种类的垃圾。”殷普莲希望社区垃圾分类处理更加精细化，让家园建设得更加美丽。（记者 许真学）