垃圾分类是实现减量、提质、增效的必然选择，是改善人居环境、促进城市精细化管理、保障可持续发展的重要举措。能不能做到垃圾分类，直接反映一个人，乃至一座城市的生态素养和文明程度。从这个意义上讲，今天垃圾分类最时尚，对于提升生态文明和社会文明起着抓手的作用。

“实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。”近日，习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示，深刻指出垃圾分类的重要意义，明确提出推行垃圾分类的具体要求。人人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献，正在成为一道美丽的文明风景。

但丁有一句名言，世界上没有垃圾，只有放错地方的宝藏。难就难在让垃圾各就其位，按照目前的技术条件，有些垃圾很难得到有效利用，不少垃圾的利用成本还很高。而垃圾分类处理，就是为解决“位置”而来的，体现了“有位才能有为”。不妨设想一下，如果垃圾都能得到分类处理，会节约多少社会成本？

一个时代有着一个时代的风采，一个社会有着一个社会的时尚。垃圾分类是实现减量、提质、增效的必然选择，是改善人居环境、促进城市精细化管理、保障可持续发展的重要举措。能不能做到垃圾分类，直接反映一个人，乃至一座城市的生态素养和文明程度。从这个意义上讲，今天垃圾分类最时尚，对于提升生态文明和社会文明起着抓手的作用。当然，垃圾分类时尚不会自动到来，也不会轻松到来，就当前来看，需从三个维度加以审视。

其一，垃圾分类不是小事。垃圾是在生产和生活中产生的，是自古有之的事，随着城市化发展而日益突出。垃圾量的迅速增长，造成了严重的资源浪费，也使环境问题愈加峻切，如果得不到有效处理，我们终将深受垃圾之患。事实上，这些年来媒体已经报道过不少“垃圾围城”的案例，从城市到农村，很多地方的垃圾处理已经成为棘手难题。培养垃圾分类的好习惯，从源头上减少垃圾的产生，顺应了形成绿色发展方式和生活方式的时代潮流，因此垃圾分类似小实大。

其二，垃圾分类不是容易事。习惯的力量是巨大的，理想的局面当然是习惯成自然，但是，形成习惯的过程，可能是长期的，是曲折的，往往不会一帆风顺。垃圾分类只是“举手之劳”，可在现实中经常看到，明明是“举手之劳”就是没有人“举手”。如果还要以时间为跑道，需要经年累月的接续努力，“举手之劳”更会成为最难的事。具体到垃圾分类，其习惯养成是一个渐进过程，需要社会提供各种软件和硬件支撑。因此，对于实现垃圾分类的难度，必须有着充分认识，既要坚定信心也不能掉以轻心，不能奢望毕其功于一役。

其三，垃圾分类不是分外事。在垃圾的有效处理中，分类只是其中一个环节，而且这是一个协同过程，涉及政府、企业、社区、居民等各个层面，任何一个环节掉链子，都会影响“闭循环”。有人感慨：自己分类了，但别人没有分类；源头分类了，但处理还是“一勺烩”。出现这种情况，是有点受伤，但不必悲伤。正如我们只能牵引落后而不能迁就落后，只能彼此做加法而不能彼此做减法。垃圾分类不分分内分外，从源头到终端，各环节都要承担起责任，互相监督而不能互相指责，互相补位而不能互相拆台。

垃圾分类不是小事易事分外事，而是大事要事分内事。“坐而论道，不如起而行之”。围绕垃圾分类，不少地方提供了有益的探索，江苏扬州推出“互联网+垃圾分类”数据平台，市民可以利用垃圾分类积分兑换生活用品；广东东莞将回收的厨余垃圾转化为有机肥，向居民免费派发；上海闵行志愿者轮流值班，指导垃圾投放……这也启示我们，道理千万条，做是第一条，只要都行动起来，垃圾分类就一定会蔚然成风。