新疆兵团制定综合防控儿童青少年近视行动方案

4日据新疆生产建设兵团教育局的消息称：新疆兵团教育局、卫生健康委员会等7部门新近联合印发《兵团综合防控儿童青少年近视行动方案》(以下简称《行动方案》)，提出到2023年，力争实现新疆兵团儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发师市每年降低1个百分点以上。

该《行动方案》提出，建立“部门合作、家校协同、社会参与、综合防控”的长效防控机制，到2030年，实现新疆兵团儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到35%以下，初中生近视率下降到59%以下，高中阶段学生近视率下降到69%以下，学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。

《行动方案》从家庭、学校、学生、医疗卫生机构和有关部门等方面明确了要采取的防控措施，要求市场监管部门联合卫生健康(计生)等部门加大近视防治行业监管力度，各级各类学校配备近视防控基础设施和设备，依托现有资源建立并及时更新儿童青少年视力健康电子档案，强化户外体育锻炼；倡导家庭和学校控制电子产品使用，并强调儿童青少年近视防控工作由各师市主要负责同志亲自抓。

《行动方案》明确具体行动措施，提出学校要加强健康管理与考核，切实减轻学生学业负担，加强考试管理，改善视觉环境，坚持眼保健操等护眼措施，强化户外体育锻炼，加强学校卫生与健康教育，科学合理使用电子产品，定期开展视力检测，倡导科学保育保教。家庭要避免不良用眼行为，增加户外活动和锻炼，控制电子产品使用，保障睡眠和营养，做到早发现早干预。学生要强化健康意识，养成健康习惯。医疗卫生机构要建立视力档案，规范诊断治疗，加强健康教育。

根据《行动方案》，2019年起，新疆兵团将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入对师市的年度绩效考核，结果向社会公布。(记者 戚亚平)