郑州累计实现器官捐献632例 近2000名患者获新生

记者4日从郑州市红十字会获悉，自2011年郑州开展人体器官捐献试点工作以来，截至目前，该市已累计实现器官捐献632例，共捐献肝脏、肾脏、心脏、肺脏等大器官1900余个，近2000名器官功能衰竭患者得到及时救治。

对于器官功能衰竭的患者而言，器官移植是治疗的最好方式，能有效延续患者的生命、改善存活质量。因此，器官捐献意义重大。

据郑州市红十字会党组书记丁振勇介绍，2018年，郑州实现人体器官捐献187例，捐献量相当于2011年试点工作开始到2016年的六年总和，占河南省2018年捐献总量的二分之一。

“郑州每百万人口捐献率从2011年的不足0.15增长到现在的18.7，增长超过100倍，捐献数量、登记数量、百万人口捐献率均创历史新高，领先全国。”丁振勇介绍说，这样的成绩是郑州市红十字会及志愿者们在宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念以及人道救助方面做了大量的工作。

由于受传统观念的影响，在中国让普通民众接受并捐献器官并不是一件容易的事情。

新郑市红十字会党组副书记李向华介绍，有些自愿捐献器官的公民，即便在生前完整地填写了捐献资料并按程序完善了全部声明、公证等法律手续，可一旦去世后，其家属仍然会阻挠医护人员，致使人体器官因错过最佳摘取时间而丧失功能。同时，一些有意愿捐献器官的公民也存在一定的顾虑，担心亲友无法接受这种做法，而因此放弃了捐献器官的想法。

“我们的人体器官捐献协调员常年奔走于基层医院、派出所、交警支队、社区村委，见证判断脑死亡状态、评估器官质量、安慰家属、谈器官捐献的意义、讲器官捐献的相关政策……一个捐献经常是连续工作几天几夜，每一步程序、每一个环节都不能出错，稍有疏忽就会导致整个捐献工作的失败，还时常遭遇别人的冷言和白眼。”会议上，郑州市第七人民医院肾移植科医师杨青彦表示，正是在众多人体器官协调员的不懈努力下，更多有爱心的市民参与下，郑州器官捐献工作才有当下的成绩。

除了捐献大器官，从2011年至今，郑州志愿者已捐献眼角膜71对，使142名眼疾患者重见光明。(记者 韩章云)