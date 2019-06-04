国家市场监管总局：粽子专项抽检合格率为100%
人民网北京6月4日电（董童）据国家市场监督总局官网4日消息，端午节前，市场监管总局组织在全国范围开展粽子专项抽检，抽检结果显示合格率为100%。
本次粽子专项监督抽检，在29个省份的超市、小食杂店、批发市场、商场、农贸市场、菜市场、餐厅等经营场所进行随机抽样，对流通范围广、市场销售量大的三全、思念、五芳斋、座上客、状元坊、绿柳居等70多个品牌的479批次样品进行实验室检验，涉及粽子生产、流通和餐饮环节，覆盖198家粽子生产企业。
本次粽子检验项目14项，包括：苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV等非食用物质，苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、安赛蜜等食品添加剂，菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌等微生物指标。经实验室检验，均未检出不合格样品。
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