网红店更需保障食品安全

据报道，近日江苏苏州一位孕妇称在某知名网红饮品中喝出飞虫，在与该网红店协商未果后，该孕妇向监管部门举报。日前，涉事网红门店因店内卫生状况差，被当地监管部门查封。

【短评】时下，凭借网红带来的流量与人气，一些网红食品店发展风头正劲。然而，不少网红店把更多精力放在吸引流量和眼球上，却忽视了食品的安全卫生和内部管理这一根本问题。对于以提供各类饮料、食品为主的商家来说，保证食品的安全、卫生、健康最为重要，也是经营的底线。从网红到“长红”，是网红店共同的追求，即使在竞争激烈的市场中站稳了脚跟，在消费者心目中认同度增强，也不能本末倒置，忽视食品品质和安全。为此，相关部门应切实加强监管力度，维护市场秩序，保障消费者的合法权益不受侵害。