骨质疏松 伤的不仅是骨

中山大学附属第一医院骨质疏松专科副主任医师 蔡冬梅

骨质疏松是一种老年人常见病、多发病，其中又以老年女性最为多见。我国50岁以上女性骨质疏松患病率为32.1%，65岁以上女性骨质疏松患病率高达51.6%。

提起骨质疏松，大家想到的第一个后果就是骨折。骨质疏松性骨折多发生在椎体、髋部、桡骨远端以及肱骨近端，其中又以髋部骨折最为危险。一旦发生髋部骨折，患者就会失去自理能力，长期卧床，数年内难以完成独立行走等基本生活行动。但其实除了骨骼受损外，身体的其他器官也可能受到影响。

生活中常能见到一些驼背、脊柱侧弯的老人，这多是骨质疏松引起椎体变形所致。而驼背、脊柱侧弯均有可能压迫心肺，导致呼吸受限、血管受压变形等后果，对人体的内脏及血管健康影响很大。另外，很多老人反映自己食量很小，这或许也和骨质疏松有关：腰椎骨折导致腰椎变短，从而压迫了胃；膈肌丧失了上下牵拉的功能，从而导致肠胃功能的下降。这样的患者应少食多餐，合理安排进食。

无论预防还是治疗，钙和维生素D是不可缺少的骨健康补充剂。钙是形成骨质的原材料，维生素D则是可以促进钙质吸收的重要物质。医学上认为人体一天所需要的钙量为500~600毫克即可。维生素D可分为活性维生素D和普通维生素D两种。前者进入体内后会直接执行功能，快速促进钙的吸收；后者进入体内后会被储存在皮下，在身体需要时才被使用。因此，维生素D的选择需要临床医生根据患者具体情况来选择。对于很久没有补钙的患者来说，可用活性维生素D；若钙量足够，则可使用普通维生素D。此外，适度进行体育锻炼、晒太阳，多喝牛奶，适量吃豆制品、海产品等也有用。▲