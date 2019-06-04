荆门力争村村有大学生村医

3年学费全免，应届往届高中（中专）考生都可以报名。近日，湖北省荆门市卫生健康委宣布，荆门“一村一名大学生村医”培养项目今年招生200人，与去年相比，人数增加1倍。

荆门市卫生健康委副主任吴吉轩介绍，今年招生的一个亮点是，除了本市应届高中毕业生可以报名之外，只要户籍在荆门市的往届高中或中专生也可报名。据初步测算，5年内，荆门市、县两级财政将为“一村一名大学生村医”培养项目支出2800多万元。

据悉，荆门市乡村医生存在1000余人的缺口。从2018年起，荆门市实施“一村一名大学生村医”培养计划，将利用5年时间培养800名左右大学生村医。荆门大学生村医委托荆楚理工学院培养，通过3年临床医学专业大专教育，培养100人至200人，学费由政府财政承担，3年学费全免。学生报名时与所在县（市、区）卫生健康行政部门签订委托培养协议，毕业后定向安排就业。（记者毛旭 通讯员许肖）