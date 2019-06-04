新疆加快建设创伤中心
记者刘青近日从新疆维吾尔自治区卫生健康委获悉，继卒中中心、胸痛中心规划建设后，今年新疆将加快推进创伤中心建设，通过建立完善创伤中心建设体系，优化创伤诊疗资源配置，合理布局创伤救治网络，不断提升创伤救治水平，确保创伤患者得到及时、有效救治。
目前，新疆已完成自治区创伤中心建设组织构架，成立创伤救治培训专家团队，建立规范的培训及考核制度，督促、指导各相关医疗机构组织开展创伤规范化救治培训和专项演练。争取到今年年底，建成3个示范版创伤中心、14个标准版创伤中心，50%以上的县（市、区）级综合医院达到基层版创伤中心建设标准。到2020年，全疆力争建成示范版创伤中心不少于5个、标准版创伤中心不少于16个，县（市、区）建设基层版创伤中心全覆盖，全区基本形成城乡一体创伤急救体系。（记者刘青）
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