贵州今年招录700名免费医学生
记者张晔近日从贵州省卫生健康委获悉，2019年该省计划招录300名本科层次和400名专科层次农村订单定向免费医学生。本科层次免费医学生含临床医学200名、中医学100名，专科层次免费医学生含临床医学200名、中医学200名。
据悉，贵州省教育厅将免费医学生作为定向招生纳入2019年普通高等教育招生计划。免费医学生招生面向定向所在县农村区域生源，结合全省今年免费医学生分配到各县的计划数，按考生户籍以县为单位，择优录取。拟录取的免费医学生需与定向县（市、区、特区）卫生健康局、人力资源和社会保障局签订就业协议书。（记者张晔）
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