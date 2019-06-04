全国安宁疗护去年服务患者逾28万人次
记者甘贝贝从6月3日召开的全国安宁疗护试点工作推进会上获悉，在第一批国家试点的带动下，据不完全统计，2018年，全国安宁疗护累计服务患者28.3万人次。
据国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，安宁疗护旨在为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀，控制痛苦和不适症状，提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。2017年10月，第一批全国安宁疗护试点在北京市海淀区、吉林省长春市、上海市普陀区、河南省洛阳市、四川省德阳市启动。经过1年半建设，5个试点地区构建了市、县（区）、乡（街道）多层次服务体系，形成医院、社区、居家、医养结合和远程服务5种模式，制度体系基本形成。部分省份参照启动省级试点，全国安宁疗护服务呈现良好发展态势。5个试点地区可提供安宁疗护服务的机构从35个增加到61个；安宁疗护床位从412张增加到957张，床位数量比试点之初增加132%；执业医生从96人增加到204人，执业护士从208人增加到449人，医护人员数量比试点之初增加115%。（记者甘贝贝）
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