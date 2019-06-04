安宁疗护试点围绕8项重点展开
6月3日，国家卫生健康委老龄健康司在四川省成都市召开全国安宁疗护试点工作推进会，部署第二批全国安宁疗护试点工作。会议指出，第二批全国安宁疗护试点地区将围绕开展试点调查、建设服务体系、明确服务内容、建立工作机制、探索制度保障、加强队伍建设、制定标准规范、加强宣传教育8项任务开展。
据介绍，今年5月，国家卫生健康委印发通知，要求在第一批全国安宁疗护试点工作基础上，在上海市和北京市西城区等71个市（区）启动第二批试点工作。
会议指出，各试点地区省级要将安宁疗护工作纳入区域卫生规划，指导试点地区结合实际制订试点工作方案，协调相关部门，研究确定安宁疗护服务收费项目和医保支付方式，积极争取财政资金支持，建立对安宁疗护机构或床位的建设补贴和运营补贴制度。试点地区要全面布局，探索多种服务模式，逐步推动形成覆盖试点地区、举办主体多元、服务形式多样的安宁疗护服务体系。建立完善安宁疗护相关制度，尽快出台服务人员资质、患者收治标准、药物配备监管、舒适护理标准等一系列标准规范，加快建立安宁疗护分级诊疗服务和转介制度，重点构建服务价格体系等。建好团队，组建专家库、加强教育培训等，完善人才队伍建设激励措施，确保安宁疗护服务质量。加强宣传，为开展安宁疗护服务、提高疾病终末期患者的生命质量营造良好的社会氛围。（记者甘贝贝）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn