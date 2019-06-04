塑料杯、塑料吸管、吸管包装袋……饮品店里“一水儿”塑料

■ 赵丽 黎江宇

难降解的塑料垃圾已成为世界公认的治理难题。

中国的“限塑令”已经走过11个年头，禁止进口包括废塑料等多种固体废物的“洋垃圾”禁令实行也早已超过一年。如今，随身携带环保袋的人越来越多，商品过度包装越来越少。然而，白色垃圾真的离人们远去了吗？

《法制日报》记者近日调查发现，在人们的日常生活中，饮品塑料杯、塑料吸管、吸管包装袋、饮品塑料托盘、杯口封装直饮盖等塑料垃圾仍然无处不在。

街头调查：“不敏感”的冷饮店

夏季到来，冷饮的销量直线上升，一些商家利用塑料杯透明的特性，制作出渐变色的奶盖茶、油画一般的脏脏茶和斑斓的水果茶。在网红奶茶喜茶朝阳大悦城门店，在记者观察的15分钟里出产了近50杯奶茶，全部使用塑料杯。在记者走访的40家饮品店中，仅一家打造质感的饮品店内全部使用纸杯。

面对越来越严重的塑料污染，一些饮品店已经做出转型，尝试使用非塑料品，但店员对塑料垃圾问题并不敏感。

虽然星巴克推出了自带杯优惠的制度，但记者在调查的3家门店内，均未发现有相关优惠标识，在顾客购买饮品时，店员也不会主动对这项优惠作出任何说明。

在另一家主打鲜榨果汁的饮品店中，记者发现点单台上放置了数个回收桶，统一回收顾客取下吸管的塑料包装。然而，这些回收桶形同虚设：一个成为垃圾桶，胡乱丢着纸巾和包装袋；另一些则成为新吸管的收纳桶。

每次和朋友一起叫饮品外卖时，北京市民康星都会收拾出一大包垃圾，“基本都是塑料包装。吸管、杯子、包装袋、封口，喝完了直接塞回打包的塑料袋。很难找到把这些东西再次利用的地方，喝过就扔了，真正的一次性。”

小吸管背后的垃圾“大数据”

目前在全球，仅以塑料吸管为例，其消耗量惊人，美国每天丢弃约5亿根塑料吸管，接起来的总长度可绕地球两圈半。

“吸管多用于餐饮行业，主要是由聚丙烯材料制成，这一材料具有耐热的优点，能耐130℃高温，是可以放进微波炉的塑料，所以可以用来喝热饮。”东南大学能源与环境学院副教授黄瑛说，聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，故而吸管极难自然降解。

统计显示，包括塑料吸管在内，全球每年有800多万吨塑料垃圾进入海洋，对海洋生物、渔业、旅游业造成严重影响，造成经济损失达80亿美元。塑料垃圾每年导致上百万只海鸟、10万头海洋哺乳动物和难以计数的鱼类死亡。

塑料垃圾不仅危害海洋生物，也可能会威胁人类健康。塑料垃圾在海洋中会逐步破碎，形成大量直径小于5毫米的微塑料颗粒。微塑料颗粒本身含有的有毒有害物质以及在水中吸附的有毒有害物质会通过食物链累积，最终可能进入人体。

“限塑令”呼唤合理的消费习惯

英国普利茅斯海洋研究所分子生物学家彭尼·林德克在接受新华社记者采访时说，“限塑令”会帮助消费者改变使用塑料吸管的习惯，消费者很快就能适应替代品。如果越来越多的企业推广纸质吸管等替代品，替代成本就有可能下降，成本因素也就不会让商家在遵守“限塑令”时感到为难。

分析人士认为，应推动普通消费者尽量减少使用塑料吸管等一次性塑料制品。在2018年世界环境日，联合国环境规划署执行主任索尔海姆发文呼吁消费者拒绝使用一次性塑料制品，购买可循环利用的商品，在生活中养成合理消费习惯。消费者不能仅仅扮演参与者的角色，也应该成为推动供货商和零售商行为变化的驱动因素。

对此，不少受访的业内人士认为，相关部门、行业协会等应该加大对限塑令的宣传。政府、协会要引导企业和消费者减少一次性塑料制品的生产和消费。对于企业来说，应顺应绿色环保的潮流和共识，尽可能生产易于降解的一次性制品，或易于回收的一次性制品。（赵丽 黎江宇）