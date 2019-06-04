老年照料需求的性别差异及政策建议

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我国正在经历快速的人口老龄化，传统的老年照料模式是否能满足老年照料需求，是个亟待回答的问题，同时老年女性的照料缺口大于老年男性。本文作者分析认为，缩小中国老年女性照料缺口，应继续发挥家庭在老年照料中的基础作用，进一步完善居家养老加社区服务的模式，科学规划养老机构的布局和建设，实施老年照料的供给端改革，解决养老机构供给结构不平衡问题。

我国正经历快速人口老龄化，65岁以上人口比例将从2015年的10%上升到2050年的28%，这使老年照料成为公共议题。家庭照料是传统老人照料方式，但随老龄化程度加深，老人子女数量减少，从多子女负担一对老人，变成一个小家庭要照料多个老人；同时子女大量外出工作，传统老人照料模式正面临挑战。传统照料模式能否满足老年照料需求，是个亟待回答的问题。笔者基于中国健康与养老追踪调查项目(CHARLS)基线调查和第二轮追踪调查数据开展了研究。

当前我国老年人照料的现状与特点

当前，老年人照料需求大且城乡差异、性别差异明显，家庭照料仍是老年人照料的主要形式，市场化照料、社区照料等非传统照料方式不普遍，以家庭为中心的照料模式不能满足老年人照料需求，老年人家庭照料主体选择存在性别差异。

首先，老年照料需求巨大且城乡差异及性别差异明显。笔者研究发现中国约有24%的60岁以上老人有照料需求，即大约有24%的老人，在日常生活活动（穿衣、进食、起床和下床、如厕、洗澡和控制大小便等）和工具性日常生活活动（做家务活、做饭、上街购物、管理财物和服用药物等）中至少有一项活动需要他人的帮助才能完成。其中有照料需求的女性比例比男性高8个百分点。同时老年照料需求呈现出明显的城乡差异，有照料需求的农业户口老人比例比非农户口老人也高8个百分点。

其次，家庭照料仍然是我国老年照料的主要形式，市场化照料和社区照料等非传统照料方式并不普遍。调查数据显示：在得到照料的老人中，超过九成的老人得到配偶或子女的照料，仅2%的老人得到市场化照料，其中老年男性得到市场化照料的比例远高于老年女性的占比；同时，得到社区照料的老人比例则更低，只有0.3%，这主要是因为社区养老服务设施的覆盖率总体较低。

再次，以家庭为中心的传统照料模式不能完全满足老年照料需求。在需要照料的老人中，将近12%的老人没有得到必要的照顾，其中农村老人照料缺口大于城市老人；老年女性的照料缺口大于老年男性，得不到照料的老年女性比男性高35个百分点。照料缺口的性别差异取决于被照料者的婚姻状态及配偶的健康状况。和丧偶老人相比，配偶健在的老人，其照料需求得到满足的可能性更高。即使是同在配偶健在的情形下，老年女性也比老年男性面临更大照料缺口，这部分是因为子女先验地认为父亲会为有照料需求的母亲提供照料。

最后，老年家庭照料主体的选择存在明显的性别差异。在得到家庭照料的老人中，老年男性多由其配偶照料，而老年女性则主要依赖其子女提供照料。家庭照料主体选择的性别差异，受到老人婚姻状态以及配偶健康状况的影响，配偶在世且身体健康的老人，其得到配偶照料的可能性显著高于丧偶老人，该影响对有照料需求的老年男性尤其明显。

老年女性应得到公共政策的更多关注

基于当前老年照料特点，不难发现，伴随老龄化程度加深，及城市化加速推进，如果公共政策制定中缺乏性别视角，老年女性照料问题将进一步恶化。这是由老年女性的三个特点决定的。

一是从平均预期寿命来看，中国老年女性的平均预期寿命超过老年男性，因而老龄女性，尤其是高龄老年女性群体的规模更大，同时其总体健康状况较差，因而面临更大的老年照料需求。

二是从社会经济地位来看，女性的社会经济地位往往低于男性，而老年女性的养老金收入远低于老年男性。这使得老年女性在获得家庭照料上处于相对劣势，无法获得和老年男性相同的家庭照料，也限制了其购买市场化照料的能力。此外，中国农村社区提供的养老支持有限，农村敬老院主要限于供养五保对象，对其他农村老人照料服务的能力很弱，这可能导致在家庭照料中处于劣势的老年女性，在得不到家庭照料的情形下，也同样无法得到社区照料服务，从而陷入无人照料的境地。

三是从婚姻状态看，由于女性往往嫁给更年长的男性，且其平均预期寿命比男性长，因而老年女性丧偶比例往往比男性高，使得老年女性不得不更多从子女而非配偶那里得到照料。伴随越来越多农村年轻劳动力向城市迁移，传统子女照料变得越来越不可靠，尤其当丈夫去世后，老年女性的照料缺口，将有可能随城市化的加速而恶化。

缩小老年女性照料缺口的政策建议

缩小中国老年女性照料缺口，应继续发挥家庭在老年照料中的基础作用，进一步完善居家养老加社区服务的模式，科学规划养老机构的布局和建设，实施老年照料的供给端改革，解决养老机构供给结构不平衡问题。

首先，在老年照料服务的提供上，继续发挥家庭在老年照料中的基础作用。为此，政府需要对家庭照料给予政策上的支持和激励，加快推进养老金、医疗保险等社会保障政策在全国范围内的异地管理和结算方式，提高其在全国范围内的可转移性，从而方便老年父母随子女迁移。

其次，进一步完善居家养老加社区服务的模式。各城市社区可因地制宜，通过购买服务、直接提供服务，或作为中介平台介绍服务等方式，为本社区老人提供日间照料服务。在农村社区，充分利用现有敬老院设施，通过改扩建助老设施，将敬老院服务对象从五保户延伸到有照料需求的失能老人，方便更多的农村老人，尤其是老年女性，享受到敬老院的照料服务。

再次，科学规划养老机构建设，实施老年照料供给端改革，解决养老机构供给结构不平衡问题。各级政府可根据各地人口结构变动趋势，适时支持社会力量兴办养老机构，全面提升养老机构服务质量，让市场化改革惠及有购买意愿和支付能力的老年群体；加快公办养老机构的改革，让公办养老机构服务于更多没有能力购买社会化服务的、家庭照料缺失的有照料需求的弱势老年群体，尤其是弱势老年女性群体。

此外，应将性别视角纳入包括社会保障、扶贫、城镇化等所有涉及发展的公共政策议题，提升女性的社会经济地位，解决引起老年照料性别差异的深层次原因。（北京大学中国社会科学调查中心副研究员 陈欣欣）