儿童保护法律服务热线开通

监护人监护能力不足时如何帮扶？父母不能履行监护职责时，亲戚能不能抚养孩子……今后，儿童工作上如再遇到这类法律问题，就可咨询北京市儿童保护法律服务热线63813995。该热线日前正式开通。

市民政局儿童福利和保护处相关负责人介绍，目前全市已配备330余名街道乡镇“儿童督导员”和7000余名社区村“儿童主任”，并开展分级培训。今年，将通过政府购买社会服务的方式，为社区村“儿童主任”配备“儿童工作社工”。

“儿童主任”主要由辖区民政干部、社区工作者或妇儿机构负责人等担任。当前，“儿童主任”的首要任务是通过家庭巡视探访，及时发现并上报儿童困境问题，对发现的问题给予基本处理等。

儿童保护法律服务热线开通后，将主要面向各级儿童工作者开展法律咨询服务，同时接受权益受到侵害或者有可能受到侵害的儿童或者其家长、亲属、邻居、社区、学校、社会组织等有关各个方面的举报和法律咨询。具体服务内容包括提供基本法律咨询；接受儿童监护侵权个案举报，提供转介服务；专业律师指导办理具体案件；开展普法培训和公众倡导工作等。（记者 金可）