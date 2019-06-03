儿童保护法律服务热线开通
监护人监护能力不足时如何帮扶？父母不能履行监护职责时，亲戚能不能抚养孩子……今后，儿童工作上如再遇到这类法律问题，就可咨询北京市儿童保护法律服务热线63813995。该热线日前正式开通。
市民政局儿童福利和保护处相关负责人介绍，目前全市已配备330余名街道乡镇“儿童督导员”和7000余名社区村“儿童主任”，并开展分级培训。今年，将通过政府购买社会服务的方式，为社区村“儿童主任”配备“儿童工作社工”。
“儿童主任”主要由辖区民政干部、社区工作者或妇儿机构负责人等担任。当前，“儿童主任”的首要任务是通过家庭巡视探访，及时发现并上报儿童困境问题，对发现的问题给予基本处理等。
儿童保护法律服务热线开通后，将主要面向各级儿童工作者开展法律咨询服务，同时接受权益受到侵害或者有可能受到侵害的儿童或者其家长、亲属、邻居、社区、学校、社会组织等有关各个方面的举报和法律咨询。具体服务内容包括提供基本法律咨询；接受儿童监护侵权个案举报，提供转介服务；专业律师指导办理具体案件；开展普法培训和公众倡导工作等。（记者 金可）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn