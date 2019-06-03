为雪域高原打造一支永远不走的医疗队

日前，在国家卫健委举行的新闻发布会上，西藏自治区卫健委党组书记、副主任王云亭介绍说，当前，西藏自治区卫生健康服务体系全面建立，覆盖了区、市、县、乡、村五级的城乡医疗服务网络构建形成，基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、急救和巡回诊疗体系不断完善。

据介绍，西藏自治区人均预期寿命由和平解放初期的35.5岁提高至70.6岁，孕产妇死亡率从5000/10万下降到56.52/10万，婴儿死亡率从430‰下降到11.59‰，提前完成2020年预期目标。

在我国“三区三州”深度贫困地区中，西藏自治区是唯一一个省级集中连片特困地区。这块约占全国总面积1/8、平均海拔在4000米以上的土地，它的医疗服务水平，为何在短短三四年间实现跨越式发展？其中全国大力度对西藏医疗的援助发挥了重要作用。

医疗援藏从“单兵突击”转向“集团作战”

5月14日，西藏自治区日喀则市人民医院的门诊大厅，正在挂号的患者多吉告诉记者，自己有任何不舒服，就来这里看病，心里很踏实。而在2015年前，如果亲朋好友不幸罹患疑难杂症，他们则需要到西藏自治区人民医院就诊，甚至不远千山万水，奔赴北京或者上海的大医院看病。

日喀则市是西藏自治区人口最多的地市，也是自治区区域医疗规划的西藏西部医疗副中心，建好这个中心不仅可以解决日喀则市辖区群众医疗服务需求，还能辐射覆盖到阿里、那曲两个地市。

因此，这里成了上海指派医院对口支援的地方。而这也是中央组织部、国家卫健委、人社部、教育部等部委实施“医疗人才组团式援藏”工作的组成部分。据王云亭介绍，这项工作启动于2015年6月，由国家卫生健康委和北京、上海、安徽、广东、重庆、辽宁、陕西7个对口支援省市指派医院，成批次组团选派医疗骨干，支持西藏自治区人民医院和7个地（市）人民医院专科建设和医疗人才队伍建设。

对此，王云亭诙谐地作了这样的比喻：医疗人才组团式援藏实现了从“单兵突击”转向“集团作战”，“输血”为主转为“造血”为主，从“骑车带人”转为“教人骑车”和“自己骑车”，大幅度提升了西藏的医疗服务能力。

就在4年前，当时是日喀则市人民医院儿科医生的徐爱丽，根本没想过在短短几年内，科室能用上呼吸机。由于那时医疗设备落后，医生诊疗水平低，危重新生儿、早产儿死亡率较高。她回忆说，从医疗人才组团式援藏开始，科室医疗水平提高很快。尤其是上海市儿童医学中心的张建主任，作为上海市第二批组团式援藏专家，针对科室当时的工作和管理状况，提出整改措施，并制定出了可行的管理方案及科室发展规划。

“刚开始，科室医护人员很不适应，但在张建的带动和言传身教下，科室的业务能力在大幅提升。医护人员处理儿科的常见病也是得心应手，识别疑难杂症能力明显增强，新生儿死亡率大幅下降。”已经成长为日喀则市人民医院儿科副主任的徐爱丽介绍说。

上海市儿童医学中心对口帮扶该院的儿科，这也是上海市采用的“以院包科”形式的典型作法，其他医院根据自身优势帮扶相关科室。王云亭介绍说，根据“组团”特点和对口帮扶关系，全国还确定了北京协和医院等8家医院（单位）作为牵头单位，选定65家“三甲”医院作为包科医院，以“一对一”、以院包科形式承担人才帮带、专科建设等工作。

“4年来，各支援医院派出四批共659名专家支援西藏8所受援医院，帮带588个医疗团队、1446名本地医务人员，各受援医院选派了1147名年轻骨干到支援医院跟师学习，打造一支永远不走的医疗队。”王云亭介绍说，目前已有332种“大病”不出自治区、1914种“中病”不出地市、常见的“小病”在县域内就能得到及时治疗。

以防治地方病为突破口 构建重大疾病防治体系

在西藏自治区，包虫病是发病率高、对身体健康危害大的重点地方病。流行病学调查显示，西藏自治区包虫病发病率高达1.66%，74个县（区）均有流行，是我国包虫病分布区域最广的省区，成为健康扶贫“最难啃的硬骨头”。

为了尽快查找患者，赢得治疗时间，“自治区调动3000余名区内医务人员、动员近500名援藏专家，组成800多个筛查组，开展全人群筛查。”王云亭介绍说，为了加快进度，有的筛查医生刻意减少饮水量与次数；有的援藏专家高原反应严重，但仍坚持边吸氧边筛查；偏远地区的医务人员骑着摩托车甚至步行背负仪器设备，走村入户开展筛查。“仅11个月时间就完成了全区300多万人口的全人群筛查。”

据西藏自治区卫健委副主任许培海介绍，自治区确定了区内13家定点医院，预留床位150张，医疗费用由政府财政实行兜底保障，“无预约、无等候、零支付”地开展救治工作。目前，已经累计开展手术治疗5000多例，符合药物治疗标准的患者统一免费发放药物，实现应治尽治。同时，开展形式多样的宣传教育，群众包虫病防治知识知晓率显著提升，卫生习惯逐步养成。

不仅如此，针对西藏自治区重大疾病防控任务仍然异常严峻的现实，王云亭介绍说，防治策略要有“针对性、区别化”。例如，针对包虫病等发病率高的疾病，要采取全社会参与的综合手段，统一组织开展筛查救治。而对于脑出血等随时危及生命的疾病，要利用医疗人才组团式援藏、三级医院对口帮扶等途径，提升医疗急救能力，保障患者生命安全。

西藏自治区地域广阔，尤其是在阿里、那曲4500米以上高海拔地区，这里也是老百姓看病就医比较困难的地方，医务人员短缺、医疗技术相对比较薄弱。王云亭介绍说：“西藏地市级医疗资源相对比较丰富，我们就提出依托自治区地市以上三级医院自己解决高海拔边远地区、乡镇卫生院存在的困难，也采用医疗人才组团式的模式，派出3个人到那里帮着看病，培训当地的医生。同时，帮助基层医疗机构对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，做到血压有人量、血糖有人测、指标有人看。”

“原汁原味”引进先进管理理念和制度

作为医院，仅仅有了诊疗水平的提高，是远远不够的。“提升理念和推进管理规范也是至关重要的。”西藏自治区人民医院党委副书记、院长吴文铭指出，“四年来，对于自治区人民医院过去自身发展的一些困难，尤其是制度层面上的难题，我们也把北京的一些先进理念，包括北京协和医院的管理理念带进来。”

援藏前担任北京协和医院副院长的吴文铭举例说：“我们早在2018年就建立了西藏自治区人民医院的章程，按照现在管理规则来说，这相当于医院的‘总规矩’，医院所有的大事，包括办院的宗旨、理念、服务范围和对象。也就是说，医院今后的发展会有一个非常明晰的指导路径。”而按照国家要求，全国的所有医院要在2020年建立章程。

来援藏的医疗人才，面临的第一道关卡就是“高原反应”。不仅是吴文铭，现在担任日喀则市人民医院党组书记的张浩，援藏前是上海市医务工会常务副主席，拥有丰富的医院管理经验，刚到日喀则市时，几乎每天都需要吸着氧办公。

即便如此，在团队的支持下，张浩“原汁原味”地把上海市一些医院的先进理念和管理经验，带给了日喀则市人民医院。他们建章立制，规范各种制度，通过绩效考核和中层干部选拔等方式调动医务人员的工作积极性。最终，该院成功通过了“三甲”医院的考核。

在医疗人才组团式援藏帮扶的7家地市级医院中，拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、昌都市、那曲市人民医院创建了“三甲”医院，彻底结束了西藏没有地市级“三甲”医院的历史，高海拔的阿里地区也建成了首家“三乙”综合医院——阿里地区人民医院。（本报记者 金振娅）