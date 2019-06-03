突发心内膜炎患者被成功救治

近日，在广东省广州市生活的外国友人迈克尔突发心内膜炎，短时间内病情急转直下，5个脏器接连衰竭。中山大学附属第一医院心脏外科、麻醉科、体外循环科等十几个学科紧密合作，化险为夷，成功挽救了这位多脏器衰竭患者的生命。

据了解，该患者因持续发热及气促急诊入院。入院后，患者病情进展凶猛，出现低烧、心率快等症状，胸片检查显示双肺出现水肿，感染情况严重，于是被迅速转入CCU（冠心病重症监护室）。心血管医学部董吁钢主任注意到该患者病情“非同一般”，随后组织了全院多学科会诊讨论。专家们认为是心功能不全导致了多脏器功能衰竭，但病因不明确，因此确立了抗感染治疗、纠正心功能不全及各个脏器功能保护的治疗方案。

然而，患者病情逐渐加重，出现了脓毒症及感染性休克。为此，专家们再次进行第二次讨论。心脏外科吴钟凯主任与超声医学科林红副主任将患者入院后的所有床旁彩色多普勒超声心动图进行一帧一帧图像地追查，发现在连续的检视下面，患者的二尖瓣形态和开合情况是有改变的。结合患者曾经有过口腔方面的疾患，两位专家认为，造成患者严重病情的罪魁祸首，很大可能性就是感染性心内膜炎（简称IE）。吴钟凯决定立刻进行急诊手术。

手术中，医生发现患者房间隔上有一个天生的小孔，称为卵圆孔。这个小孔本应在出生不久后就闭掉，但是这位外国患者的卵圆孔至今未闭合，造成某些情况下右心系统的血液及一些感染源可通过这个小孔进入左房，继而破坏二尖瓣。随着房间隔的打开，患者的二尖瓣结构暴露出来，瓣叶之间出现了细小的赘生物，其中一些甚至将原来瓣膜的腱索都吃断了。至此，患者正式被确诊为IE。

接下来，是清除赘生物和毁损瓣叶腱索，保留其余的健康瓣膜结构，进行人工瓣膜置换。随着左心房排气、关闭，主动脉处的阻断钳开放，很快患者的心脏重新跳动了起来，患者原来冰冷的皮肤逐渐变得温暖了。

术后第三天，拔除了气管插管。术后一周，患者从无比凶险的多脏器功能衰竭中恢复过来，顺利转出了ICU。之后，患者在心脏外科病房，接受康复。

专家介绍，突发心内膜炎是心血管专科领域一种比较凶险的疾病，由龋齿引发的占很大比例。瓣膜结构毁损如果不及时手术，死亡率超过30%。但是患者往往从起病到明确诊断，感染和急性心衰均已比较严重，常规的内科治疗措施效果不佳，只有通过急诊体外循环手术清除感染病灶，修复受累的瓣膜结构才能得到挽救。（特约记者 彭福祥）