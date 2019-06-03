每个人都会变老，期待着能安享晚年。能否达到这一期待，或许将不同程度地取决于养老护理或服务人员。

提起服务老年的这个行业，人们脑海中率先浮现的多半是“40”“50”人员，仿佛这一群体和他们的服务对象一样，都自带沉沉暮色。但随着社会老龄化的加速、养老行业的发展，现在，有更多的90后、95后的年轻人加入到这一队伍中来。

有人来了又走，有人却在坚守。一如有人喜欢迎接朝阳，他们却乐于守护黄昏，以他们的专业技能与素养给年迈的生命注入更多力量，燃烧着自己的青春，让黄昏岁月更有温度。

照顾老人考验人耐心

早上5点刚过，天津某老年公寓失智护理部主管曾敬已经开始忙碌起来，陆续为老人们穿衣、洗漱；7点15分，开始轮流为患有糖尿病的长辈们打胰岛素、协助长辈们吃药；7点20分，到了早餐时间，开始分餐、协助老人们进食……

照顾老人看起来简单，实际却很琐碎，“有时很考验人耐心”。曾敬照顾的老人中有些患有失智症，可能会出现随地大小便、吃过饭却说自己没吃、不停地游走等各种各样的情况，对于大多数行动不便、如厕困难的老人，还需要帮助他们排便。

毕业于天津职业大学老年管理与服务专业的黎露露，如今已在天津康宁津园养老院工作了6年。在她看来，难度最大的是半自理老人的护理。她照顾的第一位老人已80多岁，身高约180cm，体重90多公斤，需要黎露露给老人翻身、清洗、喂饭、喂药、泡脚涂药……这对瘦小的她来说是个考验。

比如说帮老人“翻身”以防褥疮，怎么翻身不会伤到老人或插在身上的各种管子？怎么让身体的肌肉群能得到最大程度的活动？再如帮老人“清洗”，如何高效又让老人感到舒适？还有喂饭，如果遇到噎食的紧急情况如何急救？看似轻松平常的护理中，却有着不少学问。点点滴滴，护理人员心里都要一清二楚。唯有这样，才能降低风险，及时帮助老人。

有次，重庆城市管理职业学院老年服务与管理专业2016级学生刘一君在实习期间凌晨3点巡房时，发现一位患有呼吸道疾病的老人打呼噜声比以往大很多，便试着去叫醒老人，并询问是否有不舒服的地方，后来老人的确有异样，便将其及时送进了医院；一位拄拐杖的老人不小心把拐杖给扔在了地上，当时她和同事注意到这一细节，结合老人的日常表现及自己所学知识，于是建议老人去医院做检查，结果检查出是脑梗前期。

“老人的小事，就是我们工作、学习的大事。你要很‘走心’，同时要有爱心、耐心、责任心以及一定的专业知识技能，才能让老人过得更舒适，让他们的晚年更有质量。”刘一君说，养老护理员算是为天下儿女尽份孝心。

俗话说“老小老小”，人老了就像小孩一样。对于老人，如何进行沟通以及对他们进行心理、精神上的抚慰同样很重要。比如很多半自理老人，多是小脑萎缩，爱犯迷糊，有的刚跟女儿视频通话，转眼就忘了这事，还有的突然着急要去买菜、接孩子……“这时候怎么处理就需要些技巧，不能硬顶，得连哄带骗。”有时看着这些老人，黎露露觉得，好笑又心酸。

41名养老专业学生从事养老行业的不足10%

尽管如此，这个职业还是经常被误解，被“逃离”。

记者在采访中发现，经常会有这样的声音笼罩在养老人的身边，“‘养老’不就是给老人穿衣喂饭吗”“没什么技术含量”“年轻人为什么要做这个”……有人在和朋友聊天时，对方听到自己是做养老的，上来就泼了一盆冷水，“这个能有什么前途？”甚至，有父母一听说自己女儿要学养老，连学费都不给交了，最后女儿自己办理贷款付的学费。

“做养老工作难，做年轻的养老人更难。”曾敬感概，作为一名90后养老服务者，自己没少被冷嘲热讽。2016年7月，他从重庆城市管理职业学院老年服务专业刚毕业时，只是抱着“试一试”的想法来养老机构工作。和他一起来的7名同学，不到一年时间陆续离开了，最后只有3名坚持了下来。

在黎露露所在的41名养老专业同班同学中，毕业后依然从事养老行业的不足10%。而她现今所在的单位约有400名工作员工，80后、90后仅占其中1/3左右。“很多年轻人都不愿意做这个工作，觉得和老人打交道时比较辛苦，有的老人脾气比较古怪，有时是观念完全不同很难沟通。”黎露露说，在老人中，各种突发情况不断，有突然闹情绪不吃饭的，有和别人闹矛盾的，甚至有暴力倾向要打人的。

“所以，干脏活儿累活儿只是一方面，委屈是另一方面。”在重庆某养老护养中心工作的朱毅说，他曾经给一位老人喂流质食物时，老人亲属看到食物中绿色偏多，就认为他克扣食物，没有给老人添加荤菜，就直接夺过碗开始质问、辱骂朱毅，事后才知道是场误会。类似的问题他在几家养老机构都遇到过，面对无中生有的指责、无理取闹的辱骂，却又很难找人倾诉。

对此，刘一君可以说深有同感，“有时你可能都不会为爸妈洗脚洗脸，但在这里要给别人做，还会被骂、被误解。并非所有年轻人都能吃得下这份苦，受得了这份委屈。”偶尔，刘一君觉得自己在养老机构待久了，自己都变老了，看不到生活的色彩。

但让年轻人逃离的更重要的原因是，在曾敬看来，养老行业从业人员社会地位低、待遇低。记者采访了多位在北京、重庆、天津工作的年轻养老人员，他们的月薪均在4000～5000元左右，比如已工作了3年的曾敬每个月拿到手的工资约4000元，“因为很多养老机构盈利很少，甚至是亏损的，所以对人力资源的成本控制力度就很大，一线员工的工资待遇就偏低”。

关注养老就是关注未来的自己

曾敬曾不止一次想转行，尤其是当面临一些个人现实问题的时候。

“有时候我也会计较，会想付出这么多可以得到多少回报。可当看到那些不能自理、失去自我控制能力的长辈时，看到他们那无助的眼神时，我突然觉得，我所做的一切，会让他们多一些快乐，少一些痛苦，这或许就是对我最大的回报。”每每想到这些，想辞职转行的曾敬又有了不舍。

2013年，从北京劳动保障职业学院老年服务与管理专业毕业时，苗培柳也没想到自己一干就是6年，接触过上千位老人。有的是高校退休教授，为航天事业贡献大半生，喜欢给苗培柳讲自己年轻时的故事；有的只是普通的老母亲，自己什么都不舍得，但看到子女或孙子爱吃的东西突然就大方了起来；还有失独或“被养老”的老人，一年也不见有谁来看一次……

“每位老人身上都有故事，他们都很乐意分享自己的人生阅历、经验以及开心的事情，你能从中学到很多东西。”但苗培柳也发现，老人们难过时往往就闷在心里，“这时候给他们些问候、帮助，哪怕只是聊几句，他们都会很感激，其实他们想要的真的不多，主要是陪伴”。

“有时，你可能只是尽本职工作在深夜将老人送到了医院，老人就会感激地把你当自己的孙女一样来关心；还有老人自己身体不好，刚来养老院时脾气也不好，但在你细心地护理下，半年后居然会给你默默写封感谢信。”与老人相处久了，黎露露觉得老人其实很重感情，“我也没做什么伟大的事，只是认真做好每件小事，但这些小事可能决定了他们的晚年时光怎么度过。”

黎露露这样形容自己的护理老人工作，“每天就像这个老人打了你个巴掌，另一位老人给了你一块糖。时间久了，会觉得成就感像珍珠，像糖果，一点一点在积累，会让你觉得在这里，自己被需要”。

“每个年轻的养老人基本上都会经历这样的阶段，从一线护理员做起，从脏活儿累活儿做起，这对我们了解、认识养老行业来说也是种锻炼，对未来走向管理岗位也是种积累。”如今，苗培柳已成为北京市某养老驿站站长，她打算未来也扎根养老行业，因为“看好养老行业的发展前景”。

她也希望能有更多的年轻人关注、加入到养老队伍中来，“我们每个人都会变老，关注养老，其实就是关注未来的自己。”(记者 孙庆玲 实习生 叶芃)