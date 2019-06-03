围绕生命全过程提供优质服务

近日，在2019年度全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议上，启动了全国妇幼健康促进公益项目。与会者认为，妇幼健康是人民健康素质提升的起点，要在疾病系统筛查、全生命周期的照护上下功夫，围绕生命全过程提供妇幼健康优质服务。

消除宫颈癌时不我待

根据世界卫生组织的统计，全球每年有将近50万宫颈癌新发病例，其中我国新发病例数占了28%。中国人口宣传教育中心主任姚宏文指出，我国女性宫颈癌的防控形势非常严峻。

世界卫生组织提出，2030年在全球消除宫颈癌。中国疾病预防控制中心妇幼保健中心妇幼健康监测室副主任狄江丽表示，提出这个目标，原因有两个：一是病因明确，可防可治；二是已有成熟的筛查技术和疫苗。

乳腺癌、宫颈癌筛查是国家重大公共卫生项目，已实施多年。北京大学深圳医院妇产中心主任、卫生部宫颈癌早诊早治示范基地主任吴瑞芳教授说，目前我国的宫颈癌目标人群筛查率仅有20%左右，要做到大样本的筛查，自取样筛查是一种十分重要而可行的手段。参加这样的筛查，一个人从获取样本，完成自取样，绑定自取样本和个人信息到提交样本只需6分钟。

据介绍，我国第一个大样本的自取样网络联合社区模式在河南省新乡市。29天的时间，11名工作人员，目标人群通过手机自己录入，新乡市完成了27万人的报名和188000例的筛查。

河南省新乡市副市长李瑞霞介绍，2018年新乡市通过政府购买服务的方式，公开招标，为全市30岁～64岁妇女提供人类乳头瘤病毒筛查，每年计划20万例，每3年筛查一遍。经过宣传发动，新乡市推过社区取样和村取样的模式，快速发动适龄妇女，最高一天有15000的样本量，一个月完成了初筛的整体人群工作量。“经过初筛，新乡市发现有16397例的阳性患者，阳性的检出率达8.7%。同时低病变1700例；高病变有953例，宫颈癌的患者有48例。”（下转第2版）（上接第1版）

据四川省泸州市卫生健康委主任涂曲平介绍，多年来泸州贯彻“无病预防，有病早筛早诊早治”的原则，把两癌筛查纳入全民健康保健工作。大规模的人群筛查和体检，仅靠卫生健康部门和基层医疗卫生机构困难很大，必须要政府主导。泸州市把两癌筛查纳入政府的目标考核，保障组织到位、责任到位。同时，通过入户调查宣传等方式，提升市民两癌筛查的自觉性。

建立全生命周期呵护体系

“对妇幼健康来说，以前保证不死、不病、不残，现在要建立全生命周期呵护体系。”狄江丽解释，“不死”是指孕产妇没有死亡，“不病”是指孕产妇没有合并症、并发症，“不残”是指新生儿没有出生缺陷，“我们要关注全生命周期，重点是提高人口素质”。

狄江丽指出，中国疾病预防控制中心设置的妇幼健康监测室，大大推动了妇幼健康工作。过去，出生缺陷等监测的统计数据来自基层上报，不一定准确。现在有了妇幼健康监测室，每个个体都能进行检测。拿孕期来说，过去是从怀孕到生产，现在已经转移到孕前，以后可能转移到青春期。

除了全国统一行动，各地在建立全生命周期呵护体系方面的探索也从未停步。

2018年，天津市的孕产妇死亡率为3.05/10万，新生儿死亡率为3.04‰，部分指标达到国际发达国家水平。天津市卫生健康委妇幼处处长邵晓君说，天津从2008年开始，对妇女儿童完成了3399万人次的健康检查，建立全市危重孕产妇和新生儿救助中心，以及覆盖全市的两个救助中心、助产机构实训基地，“下一步，天津市将启动新一轮的妇女儿童保健提升计划，结合妇女儿童健康新形势进行科学研判，提供全程，全周期的保健服务”。

河北省邯郸市卫生健康委主任周海平则表示，邯郸市把民政局的婚姻登记，移步到了社区卫生服务中心，在社区卫生服务中心进行婚前检查和领结婚证，实现“进一个门，办两件事”。过去邯郸市的婚检率不到10%，创新做法让婚检率上升到70%～80%。（记者 李琳）