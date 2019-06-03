关爱留守儿童要不留死角
民政部、国务院妇儿工委办公室等10部门近日联合印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，要求加强基层儿童工作队伍建设。村（居）民委员会要明确由村（居）民委员会委员、大学生村干部或者专业社会工作者等人员负责儿童关爱保护服务工作；乡镇政府（街道办事处）要明确工作人员负责儿童关爱保护服务工作。
据了解，全国目前已经初步配备了乡镇和街道一级的儿童督导员4.5万名，在村（居）一级儿童主任62万名。《意见》要求，各地积极推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设，将其纳入重要议事日程和经济社会发展等规划。调整健全省、市、县农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作领导协调机制。（记者甘贝贝）
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