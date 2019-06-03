第三批鼓励研发儿童药清单公示
近日，国家卫生健康委就第三批鼓励研发申报儿童药品建议清单进行公示。
据悉，2019年，国家卫生健康委、工信部、国家药监局继续围绕我国儿童疾病谱及相关企业研发生产能力，组织国家卫生健康委儿童用药专家委员会等专家，结合境内尚未注册上市且临床急需的儿童用药现状，基于循证原则筛选论证，并充分听取了相关专业学（协）会意见，提出第三批鼓励研发申报清单，共37种儿童药品，以丰富儿童适用药品的品种、剂型和规格，满足儿科临床用药需求。（首席记者刘志勇）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn