有益于养娃的科研结果需要广泛传播

儿童节前后国内外发布的多项研究成果都涉及如何科学养娃，这些有利于养娃的研究结果也值得广泛传播。

信息时代孩子成长的环境早就不同于之前的农业文明和工业文明时代，最明显的特征之一是现在的孩子都会人手一个手机，或电脑、IPAD等，这样的生活方式如果过度，即便不产生游戏成瘾，也可能让孩子成为宅儿宅童。

缺少运动和户外活动的严重后果之一是造成孩子肥胖。北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会联合发布的《中国儿童肥胖报告》显示，1985年-2014年，中国7岁以上学龄儿童超重率由2.1%增至12.2%，肥胖率则由0.5%增至7.3%。干预的措施其实很简单，就是让孩子参加锻炼和投身户外活动。一项研究结果表明，更简单的方法就是步行上下学，能起到很好的预防肥胖的作用。

英国剑桥大学等机构研究人员在新一期《BMC公共卫生杂志》发表的一项新研究称，与坐车上学的孩子相比，走路或骑车上学的孩子身体中脂肪含量更低，更不容易肥胖。这个结果意味着，离学校近的家庭都应鼓励孩子步行、骑自行车或蹬滑板车上学，没有条件的家庭也应创造条件让孩子步行、骑自行车和蹬滑板车上学。这样的行为方式还有一个巨大的好处，即避免和预防孩子近视。大量研究已表明，每天让孩子接触户外光线是最有效的预防近视的方法，以一个小时为最佳。因此，步行上学是一举多得的有利孩子健康成长的举措，值得推广。

与儿童身心健康有关的另一项重要研究也值得传播和推广。

美国宾夕法尼亚大学的刘江红教授团队近日发表于《睡眠》（Sleep）期刊上的研究结果表明，与不睡午觉的孩子相比，睡午觉的孩子更快乐，成绩也更好。该研究团队分析了近3000名中国小学生的行为，发现睡眠缺乏现象在儿童中非常普遍。

尽管这项研究并没有揭示午睡与学习成绩变好之间的因果关系，但是，午睡与学习成绩提高的正相关性是毋庸置疑的。有大量研究揭示，午睡不只是让人们获得新的能量和提高工作效率，而且有助于提高免疫力，避免持续的电子屏幕和单一的坐姿等对健康的影响。因此，无论是在学校还是在家里，让孩子睡午觉，哪怕是半个小时也是有好处的。

睡眠不足是许多国家孩子的共同现象。影响孩子睡眠的第一因素是课业压力，其次是信息家电，再次是噪音、声、光等睡眠环境，以及家长的睡眠习惯等。现在看来，有多种方法让孩子睡足睡充分，午睡就是非常容易实现的一种简便方法，可以广泛实施。

睡眠充足有益于人体分泌生长激素，尤其是深夜和凌晨的深度睡眠可以让生长激素的分泌达到最高，有利于孩子长高。因此，让孩子从小养成午睡的习惯也会对孩子的身心健康产生一举多得的效果。

信息文明时代，养娃与过去有了很大不同，及时了解和学习最新的科研结果，并通过学校和家长融合到养娃实践中，能培养出身心更健康的孩子。