高考在即，家长“陪考”又会成为一道风景。为了“陪考”，有些家长牺牲工作时间，有些家长扶老携幼赴考场……此情此景，令人内心纠结不已。我想，家长不“陪考”，让考生“一个人去战斗”又何妨？

在社会竞争激烈的时代，高考不仅是科学知识的竞争，也是心态、独立意识等综合素养的较量。如何应考、如何处理考试中出现的突发问题，高考考生心中往往已有了常识，所以，不“陪考”，“放手”让考生自己赴考场，家长不该知易行难。很多农村的考生，他们参加高考往往是自己应对一切，没有家长“陪考”，没有特别的照顾，而这一切常常丰富了他们的人生阅历。在我看来，这些考生不仅赢在科学知识上，也赢在良好心态和独立意识上。

毋庸置疑，家长的“陪考”是对考生深沉的爱。这种爱，主观上是为了确保考生在高考期间做到“万无一失”，胜券在握。但是，这种爱不一定就是贴心的关爱。如果我们家长能发自内心地放手给考生独立考试的机会，不“陪考”，或许会更利于考生用平常心态应对高考。从这种意义上来说，如此放手，也是对考生的关爱。