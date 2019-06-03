云南省首次报告输入性基孔肯雅热病例
记者2日从云南省卫生健康委员会获悉，近期昆明海关从泰国回国旅客中发现疑似基孔肯雅热病例，经云南省寄生虫病防治所和中国疾病预防控制中心确诊为基孔肯雅热病例，系全省首次报告输入性基孔肯雅热病。目前两名患者已解除隔离，康复出院。
基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起，通过伊蚊(俗称“花蚊子”)叮咬传播，潜伏期通常为3—7天，是以突然发热、头痛、肌肉痛、关节痛伴随皮疹为主要症状的急性传染病，人群普遍易感，目前尚无疫苗，主要采取个人防蚊措施。该病主要在非洲、南亚、东南亚及印度洋地区流行，与云南省毗邻和接壤的泰国、缅甸和越南等国流行严重。
云南省卫生健康委提示，赴境外基孔肯雅热流行地区，要做好个人防蚊措施，包括暴露皮肤涂抹蚊虫趋避剂、白天外出穿着轻薄、浅色长衣长裤，避免被蚊虫叮咬；境外回国人员出现发热、头痛、肌肉痛关节疼痛或者皮疹等症状要向海关或疾控机构主动报告，及时到医疗机构就诊。(陈静)
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