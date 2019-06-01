高考倒计时 专家提醒家长你的平静从容胜过千言万语

高考将至。考场中，考生们比拼的是实力；考场外，比拼的是心理。北京儿童医院顺义妇儿医院精神心理中心主任崔永华提醒，此时考生心理压力很大，家长和老师要想办法给孩子们做好心理“减负”。

崔永华说，考生一定要明白，焦虑是每个人在面临重大事件时的正常反应。考生可以多和同学沟通交流，“你会发现大家都有焦虑的感觉，你也就不会再为自己的焦虑感到紧张，同时还会从别人身上学会一些应对焦虑的方法。”这也是一种社交性“互助”。考生有紧张、害怕、生气、厌恶或者疑惑等情绪，坦然接受就好，不要压抑自己的情绪，否则反而会增加压力。

日常生活中，考生要保持健康饮食，规律作息，适度运动。其中适度运动非常重要，崔永华建议考生每天运动不少于1个小时，如果没有“整块儿”的时间，可以利用碎片化时间，做做“俯卧撑”等快捷运动。

考生良好的状态离不开外部环境，特别是家庭环境。崔永华认为，父母的平静从容胜过千言万语。“父母和孩子一样都要有一颗平常心，切记不要围着孩子转。”家长就像平常一样，忙自己的事即可，给孩子营造一个和谐宽容的家庭氛围，让孩子感受到无条件的爱和支持。如果考生非常焦虑，通过自己的努力难以调整，甚至伴有明显的身体不适，如头昏、头紧、头皮发麻、肠胃功能失调、睡眠欠佳和食欲下降等，严重影响了学习和生活质量，就要第一时间向专业人员求助，切忌拖延。 （记者 贾晓宏）