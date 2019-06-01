世界卫生组织将“过劳”列为疾病

据英国《每日邮报》网站近日报道，在全球卫生专家提出建议一年后，目前正在瑞士日内瓦举行世界卫生大会的世界卫生组织（WHO）将“过劳”列入其《国际疾病分类》。

新版《国际疾病分类》将于2022年在全球生效，它将为医疗服务提供者和保险公司认定、治疗和承保过劳症状提供依据。

世界卫生组织将过劳描述为“未很好控制的、在工作场所长期承受的压力”，并界定“过劳”有三大症状：感觉筋疲力尽；从心理上想远离工作或对工作产生否定感和质疑感；工作效率降低。

《国际疾病分类》的清单强调称：“过劳特指职业环境中的现象，不应被用来描述其他生活领域的经历。”

《国际疾病分类》的作者说，过劳不同于其他类型的适应障碍，尤其是与压力、焦虑或恐惧相关的疾病以及情绪障碍，后几种病症都有自己所属的类别。世界卫生组织发言人塔里克·亚沙雷维奇对记者说：“这是过劳首次被《国际疾病分类》认可。”

清单中新增的其他疾病包括：“强迫性性行为”被列为精神障碍（但不是像一些人建议的那样被列为上瘾性行为）。

此外，新清单不再将变性主义列为“精神障碍”，而将它列为一种“与性健康有关的疾病”。（记者刘霞）