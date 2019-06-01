世界卫生组织将“过劳”列为疾病
将于2022年全球生效
据英国《每日邮报》网站近日报道，在全球卫生专家提出建议一年后，目前正在瑞士日内瓦举行世界卫生大会的世界卫生组织（WHO）将“过劳”列入其《国际疾病分类》。
新版《国际疾病分类》将于2022年在全球生效，它将为医疗服务提供者和保险公司认定、治疗和承保过劳症状提供依据。
世界卫生组织将过劳描述为“未很好控制的、在工作场所长期承受的压力”，并界定“过劳”有三大症状：感觉筋疲力尽；从心理上想远离工作或对工作产生否定感和质疑感；工作效率降低。
《国际疾病分类》的清单强调称：“过劳特指职业环境中的现象，不应被用来描述其他生活领域的经历。”
《国际疾病分类》的作者说，过劳不同于其他类型的适应障碍，尤其是与压力、焦虑或恐惧相关的疾病以及情绪障碍，后几种病症都有自己所属的类别。世界卫生组织发言人塔里克·亚沙雷维奇对记者说：“这是过劳首次被《国际疾病分类》认可。”
清单中新增的其他疾病包括：“强迫性性行为”被列为精神障碍（但不是像一些人建议的那样被列为上瘾性行为）。
此外，新清单不再将变性主义列为“精神障碍”，而将它列为一种“与性健康有关的疾病”。（记者刘霞）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn