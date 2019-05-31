飞度旅居城城快乐居发布会在京举办

5月31日，全国旅居服务产业大会暨飞度旅居城城快乐居发布会在京举行。会议以“城城有家 乐游城城”为主题，由北京飞度旅居养老有限责任公司（以下简称“飞度旅居”）主办，华泰顺彩集团、北京美丽旅程文化有限公司、北京嘉程国际旅行社有限公司协办。

会上，中国老年学和老年医学学会老年旅游专业委员会主任田定忠为新加盟飞度旅居城城快乐居的合作企业授牌。新加入合作企业有北京飞度旅居养老有限责任公司总经理于继伟、北京云航国际旅行社有限公司总经理张爽、北京美丽旅程文化有限公司董事长左聪、北京嘉程国际旅行社董事长李刚。

华泰顺彩集团董事长杜宝权表示，华泰顺彩集团自2013年成立以来坚持以服务老年人为中心，集团下属多个子公司从多方面、多维度不断研究中老年相关产业的发展趋势，努力探索推进中老年服务产业创新路径，打造具有先进特色的中老年旅游服务产业发展道路。

目前旅居已经成为老年人优选的生活方式，相关产业需要深度融合，合作发展共赢已成为时代发展潮流，城城快乐居旅居项目核心内容就是互联互通，联合全国经销商及拥有旅居条件的机构和养生基地，服务有旅居需求的中老年人。

会上，飞度旅居城城快乐居旅居服务平台正式上线，用创新的方式为老年人带来更多帮助，从老年人的需求出发，把移动互联网和旅产业相结合，为中国老年人提供健康、方便、快乐旅居的一站式解决方案，让老年人乐享时尚旅居新生活。