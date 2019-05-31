“糖防行动”公益项目在京启动

5月31日，由中国健康促进基金会主办，中国健康促进基金会健康教育专项基金承办，中华医学会相关分会学术指导，拜耳医药保健有限公司支持的慢性病防治公益行动——“糖防行动”项目在京启动。

“糖防行动”项目启动仪式

糖尿病是严重威胁群众健康的四大类慢性病之一，也是多种疾病的独立危险因素。近年来，糖尿病发病率及患病率逐年升高，基数庞大的糖尿病患者和前期高危人群带来了沉重的疾病负担。

中国健康促进基金会设立“慢性病防治公益行动项目”，首先启动为期三年的“糖防行动”公益项目，通过公益宣传海报和视频的形式呼吁公众关注糖尿病预防。此外，“糖防行动”涵盖线上平台医患互动、线下专家问答咨询以及社区教育培训等系列形式，旨在通过开展科学、实用、规范的糖尿病健康教育，提升公众对糖尿病的认知。计划开展三年期间，预计对300万慢性患者群进行健康教育，使30万患者获得慢性病长期管理服务，共有15万人次的社区和家庭医生接受慢性病相关教育，覆盖3000家社区卫生服务中心。

会上，中华医学会内分泌病学会前任主委母义明教授介绍，糖尿病前期或早期阶段的人群，其糖尿病“三多一少”的典型症状表现往往并不明显，常规体检只检测空腹血糖不查餐后血糖，这将有一半的糖尿病和70%的糖尿病前期被漏诊。此次发布的糖尿病预防公益宣传海报明确指出对于有糖尿病家族史，合并高血压、高血脂，超重或肥胖的高危人群，应尽早检测餐后血糖，从而实现糖尿病前期和糖尿病的早诊早治。

会中，中国健康促进基金会理事长常映明授予媒体人杨澜“糖防行动宣传大使”称号并为其颁发证书。

杨澜介绍了她参与“糖防行动”公益行动的初衷，糖尿病防治需要全社会的参与，担任“糖防行动宣传大使”，是一种荣誉，更是一种责任。未来将通过公益宣传海报和视频等形式呼吁公众尤其是糖尿病高危人群尽早检测餐后血糖，及时发现并预防糖尿病。希望“糖防行动”公益项目的启动，能够帮助更多人了解糖尿病防治的健康知识，进而增强全社会对糖尿病预防的重视。（张慧丹）