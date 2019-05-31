11个方法抱得美人归

辛 悦 编译

俗话说：“女追男，隔层纱；男追女，隔座山。”对男士来说，要想“抱得美人归”必须要付出一番努力。那么男士应该如何增强魅力、掌握技巧，顺利地吸引心仪女孩呢？诸多科学研究给出了一些简单易行的方法。

1.带上兄弟。如果要去见心仪的女生，不妨带上一两个男同伴作为亲友团。根据美国加州大学圣迭戈分校的一项研究，相比于单人照，合影中的个人被认为更好看，研究者称之为“啦啦队效应”。男士在伙伴簇拥下会显得更具吸引力，这是因为女生同时看好几个人时，会觉得男生的相貌达到平均水平以上，这有助于“抹平”男士不吸引人的气质特征。

2.和婴儿友好互动。根据法国一项研究，与那些忽略小孩的男士相比，和小孩子玩得好的男士获得女性电话号码的可能性会高3倍多。事实上，40%的女士会把自己的电话号码告诉那些愿意逗小孩玩（包括微笑、咿呀学语以及对话交流等）的男士。女性都有一颗母爱之心，男士亲近小孩会唤醒她们的母爱意识，将她的心融化。

3.遛狗。相比于独自一人的男士，在“狗友”陪伴下去向女士索要手机号码的男士成功的可能性高两倍。研究人员表示，宠物不仅可以给男女互动提供润滑作用，还能让男士给女性留下友善、体贴和善解人意等好印象。

4.步伐自信坚定。吸引女生时，没什么比自信更重要了，判断一个男人有没有自信心，最简单的方法就是观察、评判其步伐。《肢体语言秘密：求爱与约会指南》一书作者斯蒂尔指出，潜在的伴侣“先看你的衣着，再看你的步态”。自信的男士走路不疾不徐，知道自己要去干什么，以及要去往哪里。

5.个人介绍里多用积极词汇。一家婚恋约会网站调查统计显示，在网上个人介绍中使用积极词汇的男士，如“有创意”“有雄心”“爱欢笑”等，收到女生发来的信息要多33%。在个人介绍中展现健康积极的学习生活态度，比如出现“书籍”“阅读”等词汇，以及关于跑步、慢跑、举重等信息，也有利于收到女生的约会信息。

6.慎用自拍照。在婚恋约会网站上贴出自拍照的男士，接收到的女生信息会更少。特别是那些晒出“无上装自拍照”的男士，女生一般会觉得“毫无吸引力”。最好是晒出户外照，因为调查显示，晒户外照的男士收获的女生来信多19%。

7.慢慢微笑。发表于《非言语行为杂志》上的一项研究发现，相比那些笑得快的男士，缓缓绽开笑脸的男士被认为更有魅力。而且缓舒笑脸的男士还被认为更加值得信赖、更真挚。

8.有肌肉但别太壮。美国加州大学洛杉矶分校一项研究发现，相较于没肌肉的“瘦弱男”以及身材健硕的“肌肉男”，女性认为身体结实的男士更性感、有魅力。也就是说，女人喜欢男士有一些肌肉，但不是肌肉发达。

9.交谈时直奔主题。根据美国纽约州立大学纽伯兹分校的一项研究，如果男士同女士交谈时用直接的开场白，更能赢得好感并开启一段交往。比如，直接说“你有时间吗，我想请你喝一杯咖啡”，比拐弯抹角的轻浮话语好得多。

10.开放的姿态。英国研究人员发现，与那些站立、坐着时束手束脚的男士相比，女性认为呈现开放身体姿态的男士更热情四射。所谓开放的身体姿态，是指双腿分开、手臂张开，以及喜欢使用手势等。研究人员指出，开放的身体语言被认为是有主导力、有控制力的标志。

11.用花束烘托。《社会影响》杂志上的一项研究显示，与没有鲜花的房间相比，女性会认为房间内用鲜花烘托氛围的男士更性感、更有魅力。这可能是因为鲜花代表着浪漫，能提升女士的情绪，从而使她对男士更有感觉。▲