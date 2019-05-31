编者的话： “望子成龙、望女成凤”是父母们的毕生希望。作为孩子的第一任老师，父母的言传身教会给孩子带来深远的影响。培养一个阳光、善良、有担当的孩子，不仅需要耐心坚持，更需要科学的育儿理念，五类父母做不得。六一儿童节到来之际，《生命时报》教您如何学会与孩子相处，做个智慧、合格的父母。

“直升机父母”学会放手

生活中，有这样一类父母：从孩子呱呱落地开始就给他们规划好了一切，上学后孩子稍有不如意就找老师兴师问罪，容不得孩子有半点委屈；学校布置课余作业尽可能帮孩子完成；上了大学跟着孩子去学校铺床叠被、做饭；毕业后找工作谈恋爱也处处插手，干预孩子的选择……这种像直升机一样盘旋在孩子的上空，监控他们一举一动的父母，被称为“直升机父母”。

对孩子的过分保护，可能会使他们失去自由成长空间，不利于其独立性和社会性的培养。父母不间断的操控、关键时刻的挺身而出，会使孩子渐渐丧失自我思考能力，自己尝试去走路的机会变少，长大后步入社会就会遭遇坎坷、难以适应社会节奏的变化，容易焦虑抑郁。

国外一些名人的育儿方法或许能给我们启发：有媒体爆料，美国石油大亨洛克菲勒家族非常注重培养子女的独立能力，读书时一律在校住宿，毕业后工作也要自己找；“沃尔玛集团”华顿家族的孩子从小就开始打工。有时候，家长退一步，孩子就能进一步。有智慧的家长会在合适的时间学会放手，让孩子自己去锤炼意志、学着独立，这才是大爱。远比处处帮助、在他们遭遇困境后而不知如何自处的尴尬要好得多。▲

“铲雪机父母”

摒弃大包大揽

“铲雪机式”育儿可以说是“直升机式”的升级版，不仅要做到时刻监控，还要及时给孩子清除成长路上的一切障碍，不给他们遭遇失败、挫折的机会。

这些“铲雪机父母”筹备很早，未雨绸缪计划好孩子的所有事情，大包大揽。震惊全美的大学贿赂丑闻中，为了帮孩子平步青云，“铲雪机”父母们甚至以身试法，贿赂监考人员、大学老师，以此换取孩子进入名牌大学的机会。

给孩子最好的保护，并非是给他们打造一个安全的生存空间，而是要培养其自我创造生存空间的能力。无疑，这种大包大揽、不给孩子接触失败的教育方法，正在摧毁他们的自主选择判断的能力。有时，管得越多，反而让孩子变得怯懦、不快乐。因此，家长要舍得放手，摒弃大包大揽的教育模式，多给孩子一些自主选择的机会。自主选择的能力是培养孩子独立意识的重要方法，选择他们自己喜欢的，才能让孩子对生活和社会保持好奇心。要允许孩子犯错，帮助他们在试错中建立起抗压能力。▲

“点赞机父母”

忌盲目夸奖

孩子成长需要肯定，当他们得到夸奖后，做起事来就会有信心，时间长了，内心强大，遇事也就不容易被击败。不少父母认识到了“夸奖式教育”对成长的优势，试图给孩子营造一个“自信港湾”，但却在执行中偏离了正确轨道，成了疯狂“点赞机”。

“你做得真棒，比别人都好”“你肯定是班级里最优秀的孩子”……孩子习惯从他人的评价中认识自己，父母总是大而空的夸奖并不能让他们明确自己的优势，时间长了反而造成其盲目的自信，变得自负。结果就是，总觉得自己什么都好，却不清楚好在哪里。还有一种父母，不管孩子做的好坏，永远觉得自家孩子是最棒的，盲目吹捧。这种过度的表扬，会让孩子错误地认为自己“十分完美”，在日常生活中经不起外界的批评、挫折与失败。

事实上，表扬孩子做事的过程比赞美结果更有意义。通过细化过程，说明他的点滴进步，会慢慢帮孩子建立起自信心，这种心理建设要比简单的夸奖更稳固。表扬孩子时要“就事论事”“对事不对人”，只对其所做的某一件事情评价，不要以某件事情的结果作为对“整个人”的评价。▲

“轰炸机父母”不要攀比

在教育问题上，有些父母过度追求完美，生怕孩子落后他人，总拿自家孩子缺点和别人优点比，永远觉得孩子做得不够好。于是，习惯用“你学学别人”“你怎么这么不争气”等话数落孩子，想以此激励他们的竞争心和进取心。

这种“轰炸式”的教育方法可能会让孩子走向另一种极端——自卑。世界上没有完全相同的两片树叶，每个孩子的性格和特质都不同。家长要认识并接受孩子间的差异，“差异不等于差距”，有些是个性形成的开始，家长要去做的更多是保护这种差异，从中发现闪光点。

育儿过程中，家长应全面地看问题，学会横向比与纵向比：比如评价某次学习成绩，不仅要横向地看到孩子和别人的差距，更要纵向地看孩子比从前取得了哪些进步。用平和心态对待暂时的不足，多鼓励、多支持。千万不可过分强调学习成绩，牺牲掉孩子成长的幸福感，长期盲目攀比可能会导致孩子心理扭曲。▲

“取款机父母”要重情感交流

父母双方或其中一方，由于在外地工作而不能陪伴孩子，只能按时寄钱回家，这种现象很普遍。大城市中，有些父母和孩子即使身处一地，可是加班、工作忙没时间陪孩子的现象也比比皆是。“放下工作养不起你，拿起工作陪不了你”，对很多父母来说，工作和家庭就像鱼与熊掌，不可兼得。父母有时就像“取款机”一样，只能满足孩子物质生活。

长期得不到父母关注、缺乏关爱的孩子，性格很可能出现问题。比如内向孤僻，不爱与人交往；喜欢隐藏心事，没有安全感；不信任他人，合作意识差等，严重的甚至会发展为情感淡漠、没爱心。因此，有条件的情况下，父母尽量不要缺席孩子的成长，毕竟这个珍贵的时间一去再也补不回来。陪伴需要时间，对有些家庭来说确实有困难，那就不妨提高陪伴的质量，让孩子在需要支持和帮助时得到父母最大的关注。比如，假期、生日、家长会、情绪差、生病时等重要时间点，尽可能陪在孩子身边。也可跟孩子一起制订出专属的“家庭日”，全家聚在一起。▲