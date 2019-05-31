美国心脏协会血管发现科学会议上公布的一项研究显示，男性比女性更容易在颈部动脉形成不稳定斑块。

该研究由加拿大麦吉尔大学组织进行，研究人员检查了接受手术治疗后取出的不稳定斑块和血液样本，发现男性有不稳定斑块的几率为女性的2.67倍；通过识别斑块的性别特异性标志物进一步发现，有一种相对容易的办法可以找出哪些女性颈动脉存在潜在不稳定斑块：她们的脂联素（脂肪细胞分泌的一种内源性生物活性多肽或蛋白质，对血管健康有益）比例较低。研究人员强调，虽然患中风的男性多于女性，但女性中风后死亡的风险更高。如果在检验中发现具有上述特征的女性，医生应给予她们适当的治疗，以防不稳定斑块脱落导致中风发作。（周 铭）