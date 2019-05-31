澳大利亚最新研究提示 口香糖添加剂增加肠癌风险
美国《营养学前沿》杂志刊登澳大利亚一项新研究发现，一种常用食品添加剂会增加罹患肠癌的风险。
食品添加剂E171（二氧化钛纳米颗粒）是口香糖和蛋黄酱等900多种食品中使用的一种有增白作用的食品添加剂。为确定其对健康的影响，澳大利亚悉尼大学副教授沃尔切赫·赫扎诺夫斯基博士及其研究小组，以实验鼠为对象展开了针对E171作用的详细研究。在经过了肠道菌群检查、血浆代谢筛查、纳米活体成像以及生物膜可视化等检测后，研究人员发现，使用含有E171添加剂的食物会显著影响肠道菌群平衡，进而引发炎症性肠病，增加结直肠癌等疾病的发病风险。
赫扎诺夫斯基博士表示，肠道菌群与宿主之间的相互作用在健康中发挥着核心作用。新研究提供的关键证据证明，经常食用含有E171 的食品会显著增加肠癌等肠病的风险。▲
（金 也）
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