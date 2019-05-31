湖南娄底重拳出击过度医疗

“立案查处3人，诫勉谈话14人，履职约谈30人，对存在过度医疗行为的单位党政主要负责人进行提醒谈话。责成县市区卫生健康局立案查处5人，按照市卫生健康委印发的名单开展诫勉谈话、履职约谈和提醒谈话。”近日，湖南省娄底市卫生健康委召开的过度医疗整治问责警示谈话会开出一张张“罚单”，让参加会议的相关单位党政主要负责人、纪委（纪检监察组）书记（组长）、分管纠风工作的负责人、医务科科长（主任）、病（科）室主任和诫勉谈话对象红脸出汗。

自2018年3月以来，娄底市大力开展行业作风整治年活动，重拳出击过度医疗，重点整治小病大治、过度使用医保目录外药物耗材、随意延长住院时间，以及在治疗过程中脱离病人病情实际而进行的检查、治疗等医疗行为。各级医疗机构在进行自查自纠过程中，开展谈心谈话1.5万余人次，提醒约谈2900余人次。各级卫生健康行政部门约谈医疗机构27家（次）。在此基础上，娄底市卫生健康委开展督导检查，在全市公立医院共抽取病历1000余份，带回有问题的病历121份，聘请外地专家进行评审，认定其中部分病历存在不同程度的过度医疗行为。

通过开展专项行动，娄底市实现公立医院医疗业务总收入控制效果全省最优、次均住院费用几乎无增长、药品和耗材收入占比明显下降，药品采购价格总体降幅达12%左右，个别单位达18%，全市公立医院节约药品采购费用近1.5亿元。（特约记者张东红 通讯员刘寿明）