夏季来临，蚊子逐渐猖獗。为防止户外蚊子叮咬，美国《预防》杂志为读者支招。

带个小风扇。美国佛罗里达大学昆虫学教授乔纳森·戴伊认为，微风会使蚊子难以飞行，出门最好带个便携式风扇。为避免气流，蚊子往往会贴近地面飞行。因此，让风扇往身体下方吹，就能阻止蚊子接近。

避开蚊子活动高峰期。美国密歇根州立大学昆虫学家霍华德·拉塞尔认为，蚊子习惯于在黄昏和黎明觅食，因为这时风通常会随着太阳的升起和落下而消散。避开这两个时段出行，就能避免叮咬。

穿浅色防晒服。棉、亚麻衣服透气性好，但无法阻止蚊虫叮咬。蚊子的喙无法穿透织紧密的衣服，如合成纤维服装（特别是高科技运动服装）、防晒服等。另外，蚊子会利用视觉寻找食物。在它们眼里，深色服装很显眼，浅色则不那么有吸引力。

避免使用香味产品。香水、有香味的乳液或肥皂都可能吸引蚊子。尽量少用有香味的产品，能避免被蚊子“闻”到。▲ （王海洋）