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早上去看病更高效

2019年05月31日09:09 来源：人民网-生命时报

俗话说“一日之计在于晨”，美国宾夕法尼亚大学的一项新研究发现，看病也是如此。

研究人员对5.3万名患者进行随访调查发现，与下午或傍晚相比，医生为当天早些时候接诊的的患者安排了更多的检查项目。具体来说，早上8点，医生为64%符合条件的女性患者安排做乳腺癌筛查。在接下来的几个小时里，这一数字有所下降，中午时分略有反弹。到了下午，随着时间的推移，这一数字再次下降——下午5点，医生只为约48%符合条件的病人安排了筛查。结肠癌筛查也表现出类似现象。约36%的病人在上午8点被安排了筛查，下午5点这一比例下降到了23%。

研究人员针对这一发现解释称，医生也是普通人，与其他人一样，工作时间过长会造成他们身心疲劳。接诊时间越长，医生越容易跟不上预约的就诊进度，并且可能没有时间进行充分的癌症筛查讨论。此外，“决策疲劳”也是一个影响因素。当医生花了一天中的大部分时间与病人谈论癌症筛查，并听取病人的否定或怀疑意见后，他们可能会在一天结束时听之任之。

研究成果认为，医生和病人都应当意识到，一天中的就诊时间可能会影响疾病的筛查，疑似有重大疾病的患者，就诊尽量赶早去。该研究发表在《美国医学协会杂志》上。▲

（郭 亮）

(责编：李轶群、杨迪)


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