聚焦山东医养结合：养老不离家 空巢不空心

家门口就有养老照料中心、居家养老服务中心，还能享受助洁、助餐、助医等上门服务……两年来，山东省把增强群众获得感作为医养结合示范省建设的出发点和落脚点，建立“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系，力争让每一位老人都能够在熟悉的环境中快乐、安康地度过晚年。

“我的日子过得很惬意”

在烟台市福山区，有一个标志性建筑物——一幢3000平方米的砖色扇形大楼，这栋楼便是福山区清洋街道福惠社区服务中心。其由福山区清洋街道投资600余万元打造，覆盖居民4903户。社区服务中心内设福惠社区卫生服务站及馨悦居家养老服务中心，开展社区医养结合服务。

下午5时许，记者刚到福惠社区服务中心，卫生服务站便接到居民林大叔的求助电话，说是近一两个小时内头晕得厉害。全科医生王晓静麻利地带上药箱，开车驶向林大叔家。

“老人患有高血压、支气管哮喘，但综合来看身体素质挺好的，84岁了还每天坚持运动。”王晓静说，林大爷是她的签约患者，“哪都好，就是脾气倔、主意大，高血压药经常不按时吃”。

不到5分钟，王晓静到了林大叔家，一边把林大叔扶坐在沙发上，一边拿出听诊器和血压计。“高压200毫米汞柱，低压100毫米汞柱。是不是没按时吃药？”王晓静语气关切中带着一丝严厉。“我经常量血压，不高就不想吃药。”林大爷像孩子犯了错一样。

这次，王晓静看着林大爷把药服下去，还说接下来要到家里来几次“突击检查”。之后，她帮着林大爷把常用药检查了一遍。“老人眼神不好，有些药过期了也没在意。我们上门巡视探访时，得仔细查查。”王晓静说。

对于4个儿女来说，林大爷也是个倔强的老头。福惠社区居民以城中村改造的回迁户为主，女儿们多次要求林大爷搬过去一起住，但最终没拗过老人。“走几步路到‘小饭桌’吃饭，之后和老朋友打打牌、走走步，有时还去社区服务中心看书、练书法。身体有问题，医生随时来，还定期给我体检，这是让我最放心的地方。不用孩子们操心，我的日子过得很惬意。”林大爷笑眯眯地说。

“这小东西可救了我一命”

“这个小东西，关键时刻可是救了我一命!”不久前的一天，家住潍坊市高新区的独居老人刘大妈洗菜时突然晕倒，稍微恢复意识后，紧急按下和电视遥控器类似的紧急呼救装置按钮，潍坊市高新区人民医院的护士工作站立刻接到呼叫。大约10分钟，救护车到达刘大妈家，随后将其送到附近的高新区人民医院进行救治。因抢救及时，刘大妈很快脱离了危险。

高新区人民医院院长张国庆说，刘大妈是该院建立的医院—社区—居家一体化智慧医养结合服务体系的受益者。该体系可以满足老人紧急救助、健康监测、居家养老服务等需求。目前，该智慧养老系统覆盖辖区老年居民约2000人。（下转第2版）（上接第1版）

这种智慧医养模式在山东非常普遍。记者采访期间，在淄博市张店区科苑街道泰苑社区，12349养老服务平台正联合签约服务机构做宣传推广，给社区困难老人免费发放一键通手机。老人用这种手机，一键拨通12349，便可以寻求家政、订餐、日间照料、就医挂号、买药、买菜等服务。根据老人的要求，12349平台将在300多家签约服务机构中选择服务商，给老人提供质优价廉的服务。

据悉，在烟台市福山区福惠社区馨悦居家养老服务中心的健康小屋，老人只要进行实名登录，就可以在服务人员指导下，完成身高、体重、血氧、血压、心电、血糖等11项参数的健康检测，同时可自主选择血脂四项、动脉硬化、血常规等多项检测。这里还可实现数据统计及分析、健康评估、中医体质评估、健康指导与教育。

“女儿也不必中午回家了”

老人白天“入托”接受各项养老服务，晚上则回家享受家庭生活。在山东，日间照料中心这一社区居家养老服务模式，正逐步走进老人的日常生活。老人像上幼儿园一样，白天来晚上走。日间照料中心（站）因此又被称为托老所。

记者在烟台市芝罘区上科医正健康管理中心活动室采访时，老人们正在康复师的带领下，一板一眼地学习康复操，不时互相交流。活动室另一边，几位老伙伴正在下跳棋。

据该中心负责人助理余欣苒介绍，该中心是一家由社会资本运营的日间照料中心，以60岁及以上的基本自理老人和活力老人为服务对象。每天大约服务40位～50位老人，年龄最大的93岁。子女可以每天7时将老人送过来，18时接回家。

记者看到，该中心进行了适老化设计，在阅览室、日间休息室、餐厅等功能区的墙面上安装了利于老人行走的扶手，地面采用无高差设计，并对所有墙角都进行圆弧处理。

医养结合是该中心养老服务功能提升的一大重点。去年6月，该中心成立了门诊部，除了常规的老年病诊治，血尿常规、心电图、肝肾功能等基础检查也可以做，发生的费用可以医保报销。门诊有4位医生、6位护士服务“日托”老人。

“以往养老中心功能比较单一，我们从老人的实际需要出发，对中心功能进行整合提升，提供休闲娱乐、医疗康养等一站式服务。老人需要什么，咱都尽量帮着办。”余欣苒说。慢慢地，中心成了周边社区老人的居家养老服务大管家。86岁的社区居民刘爷爷说：“在这里，和大家一起娱乐，吃住医都有人照顾，还是很舒心的。女儿也不必每天中午急急忙忙地回家了。”（记者 甘贝贝 郝金刚）