伴随着活跃在村一级的儿童主任，更好地融入关爱儿童的角色，更充分地发挥作用，留守儿童和困境儿童的获得感、幸福感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续。

“六一”儿童节即将到来，农村留守儿童收到一个大礼包——由民政部联合教育部、全国妇联等10部门制定出台的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，明确基层儿童工作队伍建设总体要求，以期进一步织牢儿童关爱保护网。

这是我国儿童福利与保护工作的一个重大举措。意见的一大亮点，是在村（居）一级设立儿童主任，由村（居）民委员会委员、大学生村官或者专业社会工作者等担任，优先安排村（居）民委员会女性委员担任，具体负责村（居）农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作；在乡镇（街道）一级设立儿童督导员，由乡镇（街道）人民政府明确一名工作人员担任，具体负责乡镇（街道）的关爱服务工作。意见同时明确了儿童主任6项工作职责、儿童督导员8项工作职责。此举将打通留守儿童和困境儿童保护的“最后一公里”，使得国家密集出台的好政策和留守儿童的生存与发展实现有效对接，意味着我国儿童关爱服务体系更加具体、更加完善、更加精细，从补缺型向适度普惠型过渡。

城镇化是社会发展的趋势，留守儿童现象因此成为很多家庭的无奈之举。为人父母都想陪伴孩子成长，但为了改善家庭生活条件，给孩子创造一个更好的未来，他们在理性权衡之下选择背井离乡。尤其是自然条件苛刻的贫困地区，外出务工成为很多人赚钱养家的首选，不得不把孩子留给乡下的老人。民政部发布的数据显示，目前全国共有农村留守儿童697万余人，与2016年全国摸排数据902万余人相比，下降22.7%，总量比以前减少，却依然是个巨大的数字。如此众多远离爸爸妈妈的孩童，在家庭关爱缺失中成长，这是社会之痛。

人们常说，再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。由于父母不在身边，留守儿童亲情无处安放，面临生活抚育、教育监护、安全保护等问题，他们的生活质量、生理和心理健康状况均受到一定程度的影响。每年春节结束时，都有媒体捕捉到幼子紧紧拉住家长不放手的画面，个别孩子因缺乏关爱和管教，或发生人身意外伤害，或走上犯罪道路的消息，一次次将留守儿童问题推上风口浪尖。让孩子在遇到困难时得到及时救助，在陷入困境时有人拉一把，成为全社会的共同心声。配备儿童督导员和儿童主任，无疑是对症之策、利民之举。

从人员选择上来看，无论是村（居）民委员会委员、大学生村官还是专业社会工作者，这些儿童主任，均来自于基层，了解当地文化，深得村民的信任，通过定期进行儿童家访、开展儿童及家长集体活动、组织社区宣传活动，有利于及时识别、发现、报告、处置孩子们面临的问题，及时掌握留守儿童的生活保障、家庭监护、就学情况等基本信息，及时将信息报送给乡镇街道的儿童督导员，及时向公安机关及其派出机构报告儿童面临的危险情况，形成上下联动机制，成为孩子们看得见、摸得着、用得上的依靠。特别是优先安排女性委员担任儿童主任，让孩子们更能体会母爱的温暖。

事实上，在距离孩子们最近的地方设立儿童主任这一举措，在地方早有生动的实践。虽然称呼有所不同，如儿童福利督导员、儿童权利监察员、儿童福利主任等等，其目标都聚焦于搭建国家政策与留守儿童和困境儿童对接的桥梁。2016年6月，国务院出台《关于加强困境儿童保障工作的意见》，明确提出在村（居）民委员会设立兼职或专职儿童福利督导员。此番10部门制定出台的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，正是在总结地方成功经验的基础上，对基层儿童工作队伍的人员组成、培训原则，以及监督管理等环节进一步加以明确，并从试点向全国全面铺开。

必须承认，解决留守儿童问题的根本是父母回家，创造“让一家人生活在一起”的社会条件。一方面，要加快实现城乡一体化，帮助有条件的外出农民工带着子女举家进城工作生活，使留守流动儿童真正融入城市；另一方面，要大力投入新农村建设，大力扶持贫困地区经济发展，留住乡亲们就地谋生，吸引农民工返乡就业创业。如此双管齐下，让更多务工人员子女在父母身边就读，使更多农村儿童在父母身边成长。

保障儿童生存、发展和受保护的权利，是从家庭到学校、从政府到社会的共同责任。伴随着活跃在村一级的儿童主任，更好地融入关爱儿童的角色，更充分地发挥作用，留守儿童的获得感、幸福感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续。

让每一个儿童都得到爱的呵护，这是孩子们收到的最好的儿童节礼物。（评论员 佟吉清）