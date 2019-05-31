怎样缓解压力？一半人选择“硬撑着”

每年的5月25日是全国大学生心理健康日。中国青年报法人微博于今年5月25日发起了一项小调查：当你觉得心理压力大时，会怎样缓解？将近两天里，共有2.3万人参与调查，其中1.1万人选择“硬撑着，正常生活”；票数第二高的选项是“暴饮暴食、购物、打游戏等”行为方式，有5709位网友选择了用这些行为方式疏解压力；排在第三位的是“找亲朋好友倾诉”（5048人选择此项）；有543人选择了“求助于专业机构”。

中日友好医院（以下简称“中日医院”）心理门诊副主任心理师王彦玲告诉中国青年报·中青在线记者，如果压力过大不去处理，而是硬撑着，容易导致心理问题，比如失眠、焦虑、易怒，甚至抑郁。

2017年，原国家卫生和计划生育委员会发布数据，我国以抑郁障碍为主的心境障碍患病率总体呈上升趋势。

“抑郁会让患者觉得自己没有能力处理事情，自我否定，这样会对工作和家庭产生严重的负面影响。”王彦玲建议大家，有压力时应该及时疏解，可以通过运动、听音乐、找人倾诉等方式进行缓解。

对于票数第二高的选项“暴饮暴食、购物、打游戏等”，王彦玲表示，吃东西确实会给人带来愉悦的感觉，而打游戏也会让人放松，但是要适度。暴饮暴食会损害身体健康，而游戏成瘾也会带来严重的影响。

5月25日，第27届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，官方正式将“游戏障碍”定为疾病。王彦玲告诉中国青年报·中青在线记者，她曾在门诊中接待过一位因工作压力大选择打游戏疏解的患者，这位患者为了在游戏中升级，不断充钱，后来不得不借起了高利贷，对生活造成了严重的负面影响。

王彦玲建议，疏解压力的核心其实是提高自身素养，提高抗压能力，压力是永远存在的，需要改变的是我们的心态和心理素质。

小雪（化名）是国家机关工作人员，工作第一年时曾经因为压力过大晚上常常睡不着觉。她尝试着找父母倾诉，妈妈告诉她：先暂时忍耐一下，要把眼光放长远一些。

妈妈这些安慰并没有起到多大作用。后来小雪开始读一些历史类和传统文化类书籍，《老子》中“夫唯不争，故无尤”“持而盈之，不如其已”“难得之货令人行妨”都是她在看书过程中标注出来的。小雪说：“阅读就是一个和自己对话的过程。”小雪正是在不断地探寻自我的过程中，让自己的思路开阔，心境改变，慢慢与压力和平共处。在她看来，外界的疏导都只是外部作用，关键还要靠自我引导。

王彦玲分析说，如果有压力，但不影响睡眠、饮食和心态，情绪等比较稳定，那就没关系。如果压力持续一个月以上，而且很烦躁、容易失眠发脾气，就可以去医院的心理门诊寻求帮助，进一步确诊是否需要专业人员进行干预治疗。

实际情况是，很多人因为病耻感而拒绝就医。王彦玲曾经在门诊遇到过为了不让单位的人知道自己得了抑郁症，宁可自费也不回单位报销的患者。中日医院的心理门诊之前在一个比较开放的区域，后来，为了照顾患者普遍存在的“不愿意让其他人看到自己来心理门诊看病”的心理，搬到了现在的小走廊里面，隐蔽了许多。

王彦玲建议，面对心理疾病不要有病耻感，这些疾病和其他躯体疾病一样，只是疾病的一种，及时就医一方面可以尽早缓解患者的痛苦，另一方面也可以控制病情的发展，以免发生悲剧。(记者 刘昶荣)