2家医院试点“网约”居家护理服务

5月30日，北京市十五届人大常委会第十三次会议召开，会议上，副市长卢彦向人大常委会报告了关于推进居家养老医养结合服务工作暨“持续深入推进医养结合，提高居家养老服务水平”议案的办理情况。他表示，北京医疗机构将试点“网约”居家护理服务，民航总医院和首钢医院成为试点。

据介绍，今年本市将新建20个街乡镇养老照料中心、150个社区养老服务驿站。同时，重视城市适老化和社区医养结合服务设施建设，各区在疏解整治促提升专项行动中要把疏解腾退出来的空间优先用于医养服务。

下一步，昌平区回龙观和天通苑地区计划新建4家社区卫生服务中心，通州区城市副中心确定新增4家社区卫生服务中心，大兴区承接核心区人口外迁任务后，计划按照新增人口规模和服务半径适当新增社区卫生服务机构。对纳入新建和改扩建规划的村卫生室，2019年底前全部完成建设任务。

截至目前，全市共组建家庭医生团队4100余个，签约居民730万人。今年一季度，金牌护士、医护到家、邻家护理、泓华医疗四家网约平台，通过线下实体医疗机构开展互联网居家护理服务5700余人次。卢彦表示，民航总医院、首钢医院试点将采取与网约平台合作的方式，为其紧密型医联体范围内有需求的出院患者和社区居民，提供可选择、个性化的居家护理服务。

与此同时，市人大社会建设委员会提出了相应问题。调查显示，全市医养服务机构“周边”覆盖率高于95%，“身边”覆盖率超过50%，“床边”医养结合服务数量少，供需严重失衡。基层医疗卫生机构为失能、高龄、特殊困难老年人提供上门服务的能力有限，缺乏明确的上门服务项目，医护人员上门服务时间少，定价机制不完善，产生法律纠纷的风险大。（记者 陶凤 常蕾）