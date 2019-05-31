子女领护理补贴让“老吾老”更给力

在人口老龄化进程加快之际，对经济困难失能老年人子女护理补贴政策的推出，将能起到兜底作用。一方面，能够缓解专业照料人手不足、成本较高的问题，让经济困难失能老年人也能享受更放心、更细致的护理；另一方面，完善了居家养老的一块重要拼图。

当一个人老了，怎么办？老年人还失能了，怎么办？失能老人还经济困难，怎么办？经济困难的失能老人也想享受天伦之乐，怎么办？养老政策的阳光不会遗忘每一个角落。5月30日召开的北京市十五届人大常委会第十三次会议传来好消息，北京市下一步将研究制定经济困难失能老年人子女护理补贴政策。（相关报道见A6版）

《北京市老龄事业和养老服务发展报告(2016年一2017年)》显示，北京市60岁及以上户籍老年人口达329.2万人，其中16.49万老人确定为失能老年人。对包括失能老年人在内的老年人提供居家养老服务，北京市一直走在前列，起到了示范作用。

2015年5月正式实施的《北京市居家养老服务条例》，是全国首部居家养老地方法规。北京市调整养老服务工作重点，将77%的养老服务专项资金投入到居家养老，由过去政府直管包办向“政府购买服务、引导市场服务、激活社会服务”转变，初步蹚出了切实可行的养老服务“北京模式”，为老年人创造更好的居家养老环境。资金投入方向的调整，逐步筑牢了居家养老的根基，让大多数老年人既能拥有亲情，又能获得财政的支持。这其中，主要依赖居家养老的经济困难失能老年人受益明显。

2018年11月2日，北京市民政局发布《关于加强老年人照顾服务完善养老体系的实施意见》，提出了制定家庭支持性政策、探索建立家庭护理假制度等任务，进一步发挥家庭养老照护支持作用。意见中增设了困难老人养老服务补贴和失能老人护理补贴，让失能老年人在家也能获得护理服务，可谓雪中送炭，提升了失能老年人特别是经济困难失能老人的生活质量。

2019年，北京市对失能老人护理服务的探索进一步深入。5月20日召开的2019年北京市养老服务工作推进会透露，今年北京市将制定经济困难失能老年人子女及近亲属护理补贴政策，通过给予照护补贴、提供免费照护技能培训等途径，鼓励经济困难老年人的子女或近亲属返回家庭专职照料年长父母或长辈，进一步夯实家庭养老基础地位。

北京市十五届人大常委会第十三次会议上，研究制定经济困难失能老年人子女护理补贴政策再次成为焦点，进一步凸显了政策的分量。

一步步走来，北京针对经济困难失能老年人护理的政策保障日益到位、精准、全面。在人口老龄化进程加快之际，对经济困难失能老年人子女护理补贴政策的推出，将能起到兜底作用。一方面，能够缓解专业照料人手不足、成本较高的问题，让经济困难失能老年人也能享受更放心、更细致的护理；另一方面，完善了居家养老的一块重要拼图。经济困难失能老年人在家养老，子女领护理补贴，缓解了经济压力，也提升了服务水准。失能老年人与家人的相处更融洽，更幸福。

为专职照料老人的近亲属发放补贴的政策，在发达国家已较为普遍，我国已在部分地区进行过小规模试点尝试，但在一线城市还未真正推行。北京作为首都，应对人口老龄化趋势，率先尝试给经济困难失能老年人子女发放护理补贴，将给这一普遍性问题提供一个实践样本。北京的助老工作已经积累了一定的经验，这也是北京的一大优势。

“老吾老”是每个家庭的美好愿望，让经济困难失能老年人也能过上幸福的生活，是“老吾老”不可或缺的一部分。政策的阳光已经开始亲近这一群体，温暖即将弥补失能的缺憾，让心充满能量，生活充满温情。