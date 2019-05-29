用科普之力加固药品安全之基

科技力量的发挥离不开科学知识的普及。药品安全事关人民健康幸福、公共安全和社会稳定。群众对药品安全知识有广泛的现实需求，这为普及药品安全知识提供了良好条件。

药品科普有助于人民用药安全。药品安全既有赖于生产过程中的质量保障，更有赖于用药环节的科学合理，二者相辅相成，缺一不可。相比药品生产环节，药品使用环节的安全更难保障。药品生产环节有固定的场所、科学的生产流程，有熟悉技术的研发人员把关，也更利于监管部门集中监管。药品使用环节则更为复杂。相对于医院集中用药，家庭用药分散，而药品种类多样、不良反应复杂、消费者医药知识不足等都对用药安全性造成影响。通过药品安全科普提升消费者的安全用药意识和水平，有助于百姓科学合理用药，保障群众身心健康。

药品科普有助于消除谣言。有些目的不纯的个人或机构常常打着“科普”的幌子散布谣言，例如网络上曾有人销售“滴血测癌”产品、“抗癌神贴”、“防引力波辐射服”等。消费者如果相信了这些谣言，就会贻误病情、损失钱财。权威机关的公益药品科技知识普及如能及时抵达消费者身边，会起到雪中送炭的作用，避免消费者上当受骗。我们常说“谣言止于智者”，因此必须有大量“智者”存在，药品科技宣传就担负培养更多“智者”的任务，让这些“智者”成为阻断药品谣言传播的中坚力量。事实上，相对于事后辟谣，将谣言消灭在萌芽状态，既可减少谣言所造成的既成事实危害，又可节省社会辟谣成本，有助于让真相从“源头”跑过谣言，赢在“起跑线上”。

药品科普亟待找准语言定位。互联网给普及医药知识提供了便利，也带来了挑战：伪科普无孔不入，主流声音亟待凸显。因此，优化科普语言，以精准、平实的科普语言快速赢得群众的心理认同变得越来越迫切。药品科普面对的是年龄结构、学历、理解能力参差不齐的各类群体，要搞好药品科普，就必须正视这种社会群体差别，以“真佛只说家常话”的求实精神，把“官方话语”翻译成“百姓语言”，让药品科普在贴近百姓的语言中产生持续、广泛、强大的影响力。（叶贤圣）