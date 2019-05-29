热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

让贫困重度残疾人享更多关爱

2019年05月29日08:24 来源：健康报网

民政部、财政部、国家卫生健康委、国务院扶贫办、中国残联5部门近日联合印发《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度残疾人照护服务工作的通知》，要求加大贫困重度残疾人康复工作力度。要充分发挥和利用医疗机构、康复辅助器具服务机构等专业机构的优势，积极为接受照护服务的贫困重度残疾人实施手术矫治、康复训练，配置康复辅助器具。已建立基本型康复辅助器具配置补贴制度和开展康复辅助器具社区租赁服务的地区，要优先将接受照护服务的贫困重度残疾人纳入补贴和服务范围。

《通知》指出，各地可整合资源，充分利用敬老院、幸福院、养老院、乡镇卫生院、托养机构等，以政府购买服务的形式，为有长期照护需求和意愿的贫困重度残疾人提供集中照护服务。推动开展贫困重度残疾人社会化照护服务，贫困重度残疾人分散的地方，可采取互助式服务的模式，以村为单位设立邻里互助服务点。积极培育和引入专业机构和社会组织参与，以居家照料、上门服务、日间短托为主，为贫困重度残疾人提供方便可及的居家服务和日间照料。要持续推进家庭医生签约服务，对贫困重度残疾人定期随访、记录病情，监督按时服药，进行治疗康复和照护服务指导。（记者甘贝贝）

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn