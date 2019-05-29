让贫困重度残疾人享更多关爱

民政部、财政部、国家卫生健康委、国务院扶贫办、中国残联5部门近日联合印发《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度残疾人照护服务工作的通知》，要求加大贫困重度残疾人康复工作力度。要充分发挥和利用医疗机构、康复辅助器具服务机构等专业机构的优势，积极为接受照护服务的贫困重度残疾人实施手术矫治、康复训练，配置康复辅助器具。已建立基本型康复辅助器具配置补贴制度和开展康复辅助器具社区租赁服务的地区，要优先将接受照护服务的贫困重度残疾人纳入补贴和服务范围。

《通知》指出，各地可整合资源，充分利用敬老院、幸福院、养老院、乡镇卫生院、托养机构等，以政府购买服务的形式，为有长期照护需求和意愿的贫困重度残疾人提供集中照护服务。推动开展贫困重度残疾人社会化照护服务，贫困重度残疾人分散的地方，可采取互助式服务的模式，以村为单位设立邻里互助服务点。积极培育和引入专业机构和社会组织参与，以居家照料、上门服务、日间短托为主，为贫困重度残疾人提供方便可及的居家服务和日间照料。要持续推进家庭医生签约服务，对贫困重度残疾人定期随访、记录病情，监督按时服药，进行治疗康复和照护服务指导。（记者甘贝贝）