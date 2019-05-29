两部门力推紧密型县域医共体

5月28日，国家卫生健康委、国家中医药管理局公布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》和《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》。《通知》明确，到2020年年底，在500个县（含县级市、市辖区，下同）初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系，逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。

2017年4月，国务院办公厅印发《关于推动医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确要在县域组建医疗共同体，逐步实现区域内医疗资源共享，进一步提升基层服务能力，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。目前，全国已组建3000余个县域医共体。其中，山西、浙江、安徽等省份高位推动，全省统一推进，取得了积极成效，其他省份也开展了积极探索。与此同时，县域医共体建设还处于起步阶段，涉及深层次的利益调整，相关政策措施需要在实践中不断探索和完善。一些地方在医共体建设中出现一些苗头性的问题，例如重形式轻内容、重数量轻质量、重医疗轻公卫以及外部支持政策不完善不到位等。

《通知》提出，在全面推进医共体建设的基础上，国家卫生健康委、国家中医药管理局将在全国遴选一批地方党委政府重视、改革意识强、工作基础好的县作为紧密型医共体建设试点县。试点县需由县级人民政府提出申请、经地市级和省级卫生健康行政部门（含中医药主管部门）审核同意。

根据《指导方案》，每个试点县组建若干个以县级医疗机构为龙头、其他若干个县级医疗机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心为成员单位的紧密型医共体。稳步推进乡村一体化管理，鼓励乡镇卫生院对村卫生室实行行政、人员、业务、药品、财务、绩效为主要内容的一体化管理；探索实施乡村医生“县招、乡管、村用”，进一步保障其收入待遇。医共体牵头医疗机构重点承担急危重症患者的救治和疑难复杂疾病向上转诊服务，统筹管理医共体内疾病预防控制工作。基层医疗卫生机构提供常见病、多发病诊疗服务，重点为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者提供接续性医疗卫生服务，并按要求落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。加强医共体内部和医共体之间床位、号源、设备的统筹使用，进一步贯通服务链，实现资源共享。

《指导方案》提出，建立由县级党委政府牵头，机构编制、发展改革、人力资源和社会保障、财政、卫生健康、医保等部门及医共体成员单位等利益相关方代表参与的管理委员会，统筹医共体的规划建设、投入保障、人事安排和考核监管等重大事项。医共体内县级医疗机构和基层医疗卫生机构的编制分别核定，探索由医共体统筹使用。医共体内各医疗机构在规章制度、技术规范、人员培训、质量控制、绩效考核等方面执行统一标准。（首席记者叶龙杰）