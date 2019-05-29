哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任医师 盛 力

张先生今年35岁，近半年感觉心悸气短，休息后缓解不明显，近一个月又出现双下肢水肿，到医院检查后发现血压较低，仅为90/60毫米汞柱，颈部静脉明显充盈，心脏边界向两侧扩大。医生诊断认为，张先生很可能是患上了扩张型心肌病。

扩张型心肌病（简称扩心病）是一种病因尚不完全清楚的心肌病，目前认为其与遗传、病毒感染、酒精及炎症等因素相关。扩张型心肌病的病理改变与其他心血管疾病不同，主要表现为肉眼可见的心腔扩大、心室扩张、心脏厚度变薄，常伴有附壁血栓，但心脏的瓣膜及冠状动脉多无改变。上述的病理变化会导致心肌收缩力明显降低，从而触发机体神经—体液活动，分泌的活性物质引起水钠潴留、血管收缩等。随着疾病的进展，这些改变会使已病变的心肌雪上加霜，造成更严重的心肌损害，最终进入失代偿阶段。

扩心病的患者早期可以无症状，后续主要表现为活动时呼吸困难和活动耐量下降；当疾病加重到一定程度，可出现夜间阵发性呼吸困难等左心功能不全的症状，并逐渐表现出食欲减退、腹胀及下肢水肿等心衰症状。部分患者还会发生心律失常，出现心悸、头晕、眼前发黑晕倒等。

医生可通过X线、心电图、心脏超声、心脏磁共振及血液检测指标等确诊疾病，而后即可采取针对性治疗。与其他心血管疾病类似，扩心病的治疗宗旨是阻止心肌损害，以防诱发更严重的心衰和心律失常，预防猝死。在戒酒、控制病毒感染等基础上，扩心病患者通常还需服用药物，包括β受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂、利尿剂等，必要时应用抗心律失常的药物。如果积极的药物治疗仍不能改善病情，可考虑应用辅助治疗，包括心力衰竭的心脏再同步化治疗，以提高生存率。病情过于严重时，需要考虑心脏移植。▲