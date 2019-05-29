糖化代替不了血糖监测

在不少糖友心里，糖化比血糖更能说明问题，因而觉得糖化正常即可，有时甚至会忽略空腹和餐后血糖的测定,这是不对的。

北京中医药大学东直门医院肾病内分泌科主任医师王世东介绍，糖化血红蛋白形成后在体内存在时间较长，能够反映出近2~3个月左右的平均血糖水平，适合评估长期血糖控制效果，不易受一过性精神紧张及突发急病等的影响。人体血糖的浓度会受进食、运动、情绪等多方面的影响，所以人体血糖是处于波动状态的。自我血糖监测（SMBG）只监测即刻的血糖浓度，能够看到一天或多天中的血糖波动情况。一般糖尿病患者需要测量空腹血糖和餐后2小时血糖，用于每日血糖控制情况的评估。

王世东提醒糖友，血糖和糖化血红蛋白各有各的意义，不能相互替代。糖化血红蛋白异常高导致糖尿病肾脏病、周围神经病变等慢性并发症的发生；而严重的随机血糖升高则会引起糖尿病酮症酸中毒和高渗性昏迷等急性并发症。《中国2型糖尿病防治指南（2017版）》表示中国2型糖尿病控制目标为糖化血红蛋白＜7%。糖友每日空腹血糖控制在7毫摩尔/升以下，餐后2小时血糖控制在8毫摩尔/升以下，这样血糖波动小且相对平稳。▲