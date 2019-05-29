中山大学附属第六医院眼科博士 杨筱曦

有些糖尿病患者会注意到，虽然定期检查没有发现眼底病变，但是眼睛仍是觉得不舒服、不自在。这个时候你就要注意是否是患上干眼症了。

干眼症是指泪液量减少、泪液质量下降，引起泪膜不稳定等一系列症状和其带来的眼表损伤。常见症状有眼睛干涩、容易疲倦、眼痒、有异物感、痛灼热感、分泌物黏稠、怕风、畏光、对外界刺激很敏感。研究表明，随着糖尿病病程的延长及血糖的提高，干眼的患病率明显升高。

眼睛要舒适，依赖于高质量泪膜，为眼表提供光滑表面，润滑作用避免了眨眼对眼睛表面的机械损伤。高血糖状态使细胞内渗透压改变，泪液表面张力改变，使泪膜破裂时间缩短，造成干眼。糖尿病患者角膜神经纤维受损，一方面降低了自主神经反射对泪液分泌的调控作用，另一方面造成角膜上皮细胞和分泌细胞营养下降，分泌功能减弱，致使泪液当中的有效成分下降。

有些患者不太重视，然而，糖尿病引起的干眼如果没有及时治疗，就会逐渐发展为角膜上皮反复剥脱，导致上皮再生延迟，角膜神经退行性改变等问题，容易造成角膜炎，甚至失明。要想防治干眼症，要控制血糖，避免波动；注意卫生，切勿胡乱揉眼；劳逸结合，避免长时间注视屏幕；定期到医院检查及选用人工泪液眼药水。