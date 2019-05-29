带孩子，九个错误不能犯

清华大学第一附属医院儿科副主任医师 徐小静

孩子是父母的心头肉，但对于很多初为人父人母的年轻爸妈而言，如何照顾好小宝贝却不是一件容易的事，需要智慧和科学的育儿方式，一些错误的照护行为绝不能做，尤其要避开下面9个隐患。

1.让婴儿趴着睡。趴着睡容易压住口鼻，影响孩子呼吸，甚至出现窒息的风险，尤其对于还不会翻身甚至翻身动作不灵活的小婴儿来说，这种睡姿更危险。建议家长不要让孩子趴着睡，发现了要及时给他们调整睡姿，仰睡或侧卧睡都可以。

2.不使用安全带和安全座椅。经常看到这样一幕：父亲开车，母亲抱着孩子坐在副驾驶或后排。这种不给儿童使用安全带或不配备安全座椅的乘车方式非常不可取。一旦遇到事故，孩子很容易从后排座椅上滑落并撞向前座靠背，副驾驶的位置更危险。儿童乘车需系好安全带或使用儿童安全座椅。

3.家庭药物未妥当储放。由于家长粗心大意未将药物存放妥当，导致孩子误服的事件时有发生。因此，家中的药品或药箱最好放置高处，以免孩子误食。如果不小心误食，家长要尽快弄清楚孩子吃的什么药，服用了多久，剂量是多少，以便就医后及时告诉医生，方便针对性治疗。

4.不接种疫苗。疫苗可以说是人类健康史上的功臣，比如糖丸疫苗推广后，小儿麻痹症人数不断降低，现在极少有儿童患有该病。担心接种疫苗有副作用或有“打不打无所谓”观念的家长，千万不可因噎废食。接种疫苗前，可根据孩子身体情况听从医生建议，接种必须的或接种利大于弊的疫苗；没有必要的疫苗可暂时不接种。

5.独留幼儿在浴缸泡澡玩水。孩子安全意识薄弱，泡澡时容易溺水。给幼儿洗澡时，家长要保持警惕，即使短暂的离开，也切勿独留幼儿在浴缸中。若突然有事，可以托家中其他人看护，或赶紧洗完再去做别的事。

6.误食玩具小零件。小一点的宝宝喜欢用嘴巴探索世界，经常将手里的玩物放到嘴里，而现在的玩具小零件很多，尤其是组装玩具，家长一个看不住，孩子就有可能咽进肚子里。最好不要给3岁以下孩子买小件玩具或插件式玩具，可买一些体积大且一体化（没有零部件）的玩具。

7.玩窗帘被拉绳勒住。卷帘绳不少家庭都使用，由于比较长，很多孩子都够得到。孩子好奇心重，玩耍时容易被勒住发生危险。建议有小孩的家庭，最好不用这种窗帘，或告诉孩子卷帘绳的危险，不要让他们拿着随意玩。

8.窗户没装安全锁。孩子攀爬窗户不小心坠楼的新闻屡见不鲜。安全锁虽然只是个小东西，却能最大程度规避这个风险。建议家中所有的窗户都装上安全锁，将窗户的开启幅度控制在安全范围内，这样即使开窗通风时也能保护儿童安全。

9.意外烫伤。居家中，儿童烧烫伤很常见。这里给看护者几点建议：家中暖瓶、打火机要放在孩子不易碰到之处；厨房做饭菜时，最好关上门。同时大人不要离开灶台，以防孩子突然闯入；从微波炉或锅中刚取出的食物，不要让孩子碰到；电饭煲等容器盛热的食物时，不要放在低处。▲