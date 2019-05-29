印度假酒致死案再发 至少8人丧生

印度媒体28日报道称，印度北方邦当天至少8人因饮用假酒死亡，多人仍在医院接受救治，死亡人数可能会进一步上升。

报道称，这起假酒事件发生在位于北方邦首府勒克瑙以东50多公里处的巴拉本吉地区。当地一位政府官员对媒体表示，已确认有8人饮用假酒后于当日死亡，另有3人被送入医院接受治疗。

一位当地警官在接受新华社记者电话采访时确认，警方已收到6人因假酒致死的报告，并称另有多人正在医院接受治疗。有当地媒体表示，部分人送医后出现暂时性失明，并称死亡人数已超过10人。

目前，北方邦政府已下令调查这起假酒事件，警方也已开始收集酒类样本，一名政府地区主管和5名当地警察被勒令停职。今年2月印度曾发生严重假酒致死事件。其中2月下旬发生在阿萨姆邦的假酒事件造成超过150人死亡，而2月上旬发生在北方邦和北阿坎德邦的假酒事件造成近100人死亡。假酒中毒事件在印度时有发生，虽然印度政府明令禁止销售假酒，但由于管控不严，印度农村经常有不法商人制售假酒并引发假酒中毒事件。（据新华社）