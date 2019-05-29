重庆市肿瘤医院合川分院骨科主任 张远富 □曾 宇

术后患者经常出现口渴的症状，据研究调查发现，术后患者有62%诉轻中度口渴，10%诉重度口渴，可见口渴发生率较高。导致患者口渴的主要因素有术前禁食、禁饮，全麻患者失去自主呼吸，经口麻醉口腔长时间不能闭合，术前应用阿托品或补液不足等。轻度口渴会使患者紧张、焦虑，中度患者表现为口腔干燥、有异味，重度表现为口唇干裂甚至疼痛。

说到缓解患者口渴，大家能想到的传统方法就是棉签蘸水。但是这种方法不仅操作时间长，还不能刺激唾液腺分泌，保持时间短，因此对口渴的缓解作用并不理想。在此，我推荐一些可行的方法。

1.喷雾法。利用小的保湿瓶，它们在使用时方便快捷易操作，且保持时间长，提高患者的舒适度。可以选择的液体有：（1）1.1%甘油生理盐水喷雾；（2）维生素C溶液喷雾：在瓶内倒入50毫升温热开水，将5片维生素C(0.1克/片)溶于其中即可；（3）柠檬水喷雾：10克带皮鲜柠檬片加入100毫升30℃~40℃的水中浸泡1小时，过滤后使用。平时将装有液体的瓶子常温放置即可，患者术后口渴时可向口腔双侧颊部、舌面、硬颚部喷3~5下；昏迷患者减少喷雾次数，以喷1次但不滴水为宜。

2.黄瓜敷贴法。黄瓜含水量较高，可将其沿横断面切下三到四片，像敷面膜一样贴在患者口唇及周围皮肤，保证不脱落，从而使患者嘴唇持续保湿。此外，通过黄瓜的清香刺激唾液腺的分泌，使患者口渴症状明显减轻。适合清醒且配合度较高患者。

3.在以上两种方法的基础上，结合特色的中医治疗，根据病情需要穴位按摩。如按摩水泉穴（足内踝后下方），力度由轻到重，使患者感到局部或下肢有酸、麻、胀、微痛、热等感觉，每次按摩约5~10分钟；点按或点揉鱼际穴约5分钟；点按尺泽穴约5~10分钟。